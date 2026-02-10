Em amistoso preparatório para “Copa das Lendas”, equipe do Espigaonews vence o Jiki

Publicada em 10/02/2026 às 14h00
Com a presença de um bom público, a equipe do espigaonews sênior enfrentou a equipe Sênior do Jiki em jogo preparatório para a 2º Copa das Lendas. Por outro lado, a equipe sênior do Jiki se prepara para disputar a Copa Societe na Linha São Paulo.
A partida tinha um gosto de revanche para o Jiki que durante a Copa Pacarana de Futebol Sênior de 2025 havia pedido para o Espigãonews pelo placar de 1 x 0. Mesmo com esse histórico a partida foi disputada com boas disputas, mas tudo dentro da lealdade e respeito.
Na primeira etapa a partida se manteve com o placar inalterado apesar de boas chances de gol criadas por ambas as equipes com uma pequena superioridade do espigaonews. Na etapa complementar o espigaonews voltou mais incisivo e mais presente no ataque.
O primeiro gol surgiu após uma saída do goleiro Neguinho que caiu no pé do zagueiro Marcelinho que bateu do meio de campo e surpreendeu o goleiro do Jiki. Na frente do placar o espigaonews manteve o ritmo e o segundo gol saiu logo em seguida.
Após boa jogada individual o meia Bigo serviu o atacante (matador) Fábio que bateu forte no canto ampliando o placar para os donos da casa. Com a ampla vantagem o espigaonews manteve o controle do jogo até o apito final do arbitro Farinha.
Destaque para a atuação forte da defesa com o goleiro Bahia que “pegou tudo”, Marcilio, Geroge e Marcelinho fecharam a casa. No meio Bigo e Derli se desdobraram abastecendo o atacante Fábio isolado no ataque, Tatú e Valdemir entraram e deram conta do recado também.
O primeiro desafio do ano para o atual campeão da “1ª Edição da Copa das Lendas”, foi bom para que a equipe comece a criar seu padrão de jogo com o fortalecimento do setor defensivo e ajustar a transição da bola do meio para o ataque.
Agradecimentos as famílias que foram ao campo prestigiar, aos “Lendários”, Farinha e Daniel que de maneira voluntária fizeram a arbitragem do jogo. Agradecer aos atletas do Jiki que se deslocaram de sua comunidade e vieram participar dessa confraternização esportiva.
Comentários
