Trump ameaça fazer

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (9) que pode enviar mais um porta-aviões ao Oriente Médio e adotar uma medida “muito dura” contra o Irã caso as negociações com Teerã fracassem. As declarações foram feitas em entrevista ao site norte-americano Axios.
Estados Unidos e Irã se reuniram na sexta-feira (6), em Omã, para discutir o programa nuclear iraniano. O governo norte-americano quer que Teerã limite ou suspenda o enriquecimento de urânio.
O temor dos EUA e de aliados é de que o Irã esteja muito perto de desenvolver uma arma nuclear.
O Irã nega ter esse objetivo e afirma que o programa tem fins pacíficos, voltados à produção de energia.
Ao Axios, Trump disse estar otimista com as negociações e afirmou acreditar em uma saída diplomática. Ao mesmo tempo, voltou a dizer que pode optar por uma ação militar.
“Da última vez, eles não acreditaram que eu faria isso”, disse Trump, em referência aos ataques norte-americanos contra instalações nucleares do Irã em junho.
“Ou chegaremos a um acordo ou teremos que fazer algo muito duro como da última vez”, afirmou.
Trump disse que as negociações atuais são “muito diferentes” das reuniões feitas no primeiro semestre de 2025, quando não houve consenso. Segundo o presidente, desta vez o Irã “deseja muito fechar um acordo”.
Além do programa nuclear, segundo a imprensa americana, os Estados Unidos também pressionam o Irã a limitar o alcance de mísseis balísticos e a encerrar o financiamento a grupos armados no Oriente Médio. Washington também tenta interferir em questões internas do país.
O Irã disse estar disposto a negociar um acordo, mas afirmou que não aceitará negociações sob pressão militar. O governo iraniano também diz que não discutirá outros temas além da questão nuclear.
