A disputa do Rondoniense Sicredi 2026 teve o calendário reorganizado para atender à participação de clubes do estado na Copa do Brasil. As mudanças envolvem inversões entre rodadas para evitar acúmulo de jogos adiados e preservar o andamento da competição estadual. A Federação e o Departamento de Competições Operacionais consideraram o fato de que Gazin Porto Velho, Guaporé e Ji-Paraná representam Rondônia no torneio nacional e precisarão conciliar as duas agendas ao longo de fevereiro.
Uma das adequações ocorre entre a 8ª e a 12ª rodada. O objetivo é evitar prejuízos esportivos aos clubes envolvidos na Copa do Brasil. Guaporé e Ji-Paraná têm partidas previstas na competição nacional no dia 18 de fevereiro. Com a alteração, passa a ser prevista a realização do confronto entre Guaporé e Ji-Paraná também nesta data, reduzindo a necessidade de adiamentos. A análise do DCO indica que, com a inversão, a tendência é que apenas uma partida precise ser remarcada dentro das duas rodadas impactadas, ao contrário do cenário anterior, que indicava possibilidade de dois adiamentos.
Outra alteração foi aplicada entre a 10ª e a 11ª rodada. A mudança está relacionada ao compromisso do Gazin Porto Velho na Copa do Brasil, contra o Operário de Vargem Grande do Mato Grosso, com previsão para ocorrer nos dias 25 e 26 de fevereiro ou 4 e 5 de março. Considerando como referência inicial a data de 25 de fevereiro, o ajuste no calendário estadual busca minimizar novos adiamentos. Nesse cenário, está prevista a realização de Gazin Porto Velho contra Ji-Paraná no dia 25 de fevereiro, enquanto o Guaporé ficaria sem jogo na rodada.
Com a projeção de classificação das três equipes rondonienses para a segunda fase da Copa do Brasil e considerando as inversões realizadas, o DCO estima inicialmente o adiamento de apenas duas partidas do estadual: Guaporé contra Ji-Paraná, em 18 de fevereiro, e Gazin Porto Velho contra Ji-Paraná, em 25 de fevereiro. Para absorver eventuais remarcações, foi reservado o período entre 2 e 10 de março de 2026, garantindo que os jogos pendentes sejam realizados antes da 14ª rodada, conforme previsão do artigo 24 do Regulamento Específico da Competição.
Enquanto isso, a competição estadual mantém sequência normal de partidas válidas pela 12ª rodada. Os confrontos acontecem na quarta-feira, 11 de fevereiro, com Guaporé enfrentando o Barcelona no Cassolão, às 19h30, e Sport Genus recebendo o Gazin Porto Velho no Aluízio Ferreira, no mesmo horário. Na quinta-feira, 12 de fevereiro, às 19h30, o Ji-Paraná encara o Rondoniense.
O cenário esportivo atual da competição foi consolidado após a rodada anterior, marcada por vitórias de equipes visitantes. O Ji-Paraná permaneceu na liderança ao vencer o Sport Genus no Aluízio Ferreira, abrindo vantagem de cinco pontos sobre o segundo colocado. O time soma 16 pontos e também projeta compromisso pela Copa do Brasil, diante do Pantanal-MS, no estádio Biancão, no dia 18.
O Gazin Porto Velho também somou três pontos importantes ao vencer, de virada, a União Cacoalense no Aglair Tonelli, chegando aos 11 pontos. A equipe divide a pontuação com o Guaporé, que venceu o Rondoniense fora de casa por 1 a 0, com gol de Marquinhos Acreano. O resultado colocou o clube na segunda colocação. O Guaporé também disputa a Copa do Brasil no dia 18 de fevereiro, contra o Galvez, em Rio Branco, no Acre.
Com os jogos de ida encerrados, a competição estadual inicia a sequência das partidas de volta, mantendo o formato previsto no regulamento, enquanto tenta equilibrar o calendário diante dos compromissos nacionais das equipes de Rondônia.
