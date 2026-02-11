Terceira rodada do Brasileirão e Libertadores; Flamengo oscila; Tabelinha Rondoniense ...

Publicada em 11/02/2026 às 08h20
Terceira rodada do Brasileirão 2026 e Libertadores tomam conta do meio de semana no futebol. Tabelinha Rondoniense: Estadual, atletismo e amistoso de futebol máster são destaques.
Rossi brilha, Flamengo vence e desencanta no Brasileirão. Táchira elimina The Strongest e avança na pré-fase.
Brasileirão - Mesmo sem grande atuação, o Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1 no Barradão e conquistou seu primeiro triunfo no Brasileirão. Pulgar e Everton marcaram os gols rubro-negros. O destaque foi Rossi, que defendeu pênalti de Kayzer e evitou o empate. O time de Filipe Luís ainda oscila, mas chega a quatro pontos e sobe na tabela. O Vitória, que pressionou e perdeu chances, segue em fase irregular.
Duelo de Tricolores esquenta rodada do Brasileirão
A terceira rodada do Brasileirão movimenta a quarta-feira (11) com cinco partidas. O destaque é São Paulo x Grêmio, às 20h30, no Morumbis. Invicto há quatro jogos, o Tricolor Paulista é o 7º, com quatro pontos. O Grêmio, 9º com três, tenta embalar, após goleada. Mirassol defende 20 jogos de invencibilidade em casa contra o lanterna Cruzeiro. Vasco, Atlético-MG, Chape e Coritiba também entram em campo.
Libertadores - O Deportivo Táchira garantiu sua vaga na segunda fase da Pré-Libertadores ao eliminar o The Strongest na terça-feira (10). Após vencer por 1 a 0 no tempo normal, igualando o agregado em 2 a 2 com o resultado da ida, a definição foi para os pênaltis, onde o time venezuelano brilhou e venceu por 5 a 3 na disputa de tiros livres. Agora, o Táchira enfrenta o Deportes Tolima na próxima etapa, mantendo viva sua campanhada rumo à fase de grupos.
Tabelinha Rondoniense
João Paulo Farias brilha e vence a LITE na Corrida do Morro. Espigaonews vence Jiki em amistoso rumo à Copa das Lendas. Guaporé recebe o Barcelona FC no Cassolão pelo Rondoniense 2026.
Corrida - A 11ª Corrida do Morro agitou Ouro Preto do Oeste com centenas de atletas. Na categoria LITE, João Paulo Farias (Fênix) venceu com 24min34. Lincoln Ribeiro foi 2º e Arthur Franclin 3º. A prova também destacou campeões por faixa etária e contou com a participação de o prefeito Alex Testoni, que correu os 6 km. O evento reforça o esporte e a integração no município.
Amistoso - Em amistoso preparatório no campo da Igreja Católica, o Espigaonews Sênior venceu o Jiki por 2 a 0. Após primeiro tempo equilibrado, Marcelinho abriu o placar com chute do meio-campo. Na sequência, Fábio ampliou, após passe de Bigo. Com defesa sólida e boa transição ofensiva, o atual campeão da Copa das Lendas mostrou que chega forte para a nova temporada.
Rondoniense - O Campeonato Rondoniense 2026 segue a todo vapor. Na quarta-feira (11), Guaporé e Barcelona FC se enfrentam às 19h30, no Estádio Cassolão, em Rolim de Moura. Jogando em casa, o Guaporé aposta na força da torcida para buscar mais um resultado positivo. O confronto integra a rodada oficial do Estadual, que movimenta o futebol profissional em Rondônia.
