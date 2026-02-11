Rogério, Fúria, Chaves, Flori, Gonçalves, Netto e Samuel no páreo?; e a crise de desumanidade em Rondônia

Publicada em 11/02/2026 às 08h25
DESTRUIÇÃO E MEDO: DESUMANIDADE NOS ATAQUES DO GOVERNO CONTRA OS POBRES PRODUTORES DE RONDÔNIA
Baseado em que princípio legal o governo Lula e seus aliados declararam guerra aos produtores rurais de Rondônia, como aliás o estão fazendo em outras regiões do país, embora não com tanta voracidade? Baseado em que critério dos mais desumanos, se decidiu destruir casas, incendiar, derrubar com motosserras não só moradias de dezenas de famílias, como retirar todos os seus bens? Não é possível que seja só a ideologia socialista burra que acha que quem planta e quem produz é criminoso e que só o MST invasor é que tem direito à terra. Tem que ter mais alguma coisa – e muito poderosa – por trás disso!
Gente cheia de calos nas mãos, gente que tem meia dúzia de cabeças de gado, famílias que produzem leite e muitas vezes uma agricultura familiar de pouco mais que subsistência, estão sendo tratados de forma cruel pelas polícias de governo (e não de Estado), que parecem se regozijar em destruir a vida construída durante longos anos por pessoas simples e trabalhadoras. Aliás, é bom que se diga, o mesmo acontece com o garimpo.
No caso do que estão fazendo com o que algumas pessoas levaram décadas para construir, colocando fogo e pondo tudo abaixo, a situação é ainda mais surreal, embora a maldade aplicada não o seja. Praticamente todos ocuparam a terra chamados pelo governo brasileiro da época. Praticamente todos têm farta documentação de propriedade, os autorizando a ocupar e trabalhar na terra. Décadas depois, sem que se respeite os direitos de quem vive do seu suor, aparecem ONGs internacionais influenciando e mandando no governo brasileiro, dizendo que todos os documentos não valem e que tudo deve ser destruído.
No caso da criação das onze novas áreas de Reserva em Rondônia, três das quais ocupadas há décadas por dezenas de famílias (com uma lei feita na 25ª hora que então governador Confúcio Moura) já se sabe de todas as irregularidades e ilegalidades denunciadas numa CPI séria e de credibilidade, feita pela Assembleia Legislativa. O que não se entende é que o Ministério Público, defensor da sociedade e o Judiciário, que tem o poder de corrigir injustiças, estão, ao menos até agora, ao lado da irregularidade, já que todas as denúncias da CPI, ao que parece, não são levadas a sério.
Um dia o Brasil vai voltar a ser um país decente, defensor de quem realmente trabalha. Onde a lei vai ser respeitada e não pisoteada por interesses políticos/ideológicos momentâneos e do governo de plantão. Daí, tomara que seja feita a verdadeira Justiça. E que todos os que pisotearam na nossa Constituição, que aceitaram missões desumanas contra pessoas simples; que nunca usaram contra bandidos, membros de facções e assassinos o peso de suas armas, como as usam contra pobres coitados que não têm como reagir, paguem, com seus CPFs, todo o mal que estão causando.
O mundo dá voltas e os injustiçados de hoje, quem sabe, um dia poderão ser os que farão a verdadeira justiça. O futuro vem aí!
CRISE DE DESUMANIDADE REPERCUTE NA ASSEMBLEIA: CRISPIN SE EMOCIONA E DRA. TAÍSSA TAMBÉM PROTESTA
“Que Deus tenha misericórdia de nós!” Foi com esta frase que o deputado Ismael Crispin encerrou seu discurso, eivado de emoção. Ao protestar, num curto relato, tudo o que os produtores da região de Alto paraíso e São Miguel do Oeste estão sofrendo, com ataques virulentos comandados por órgãos federais, destruindo casas de famílias que vivem da terra. A gente não veio para cá para sair corrido”, registrou. E acrescentou: “a gente veio atendendo um chamado do próprio governo. Crispin mostrou um vídeo da derrubada de um curral e comentou: “a propriedade que está sendo derrubada, é de um produtor que ali vive e trabalha há 30 anos”.
“Se é uma questão ambiental, a gente é obrigado a dizer que jamais será revertido. Esquece”! Um dos parlamentares mais atuantes da atual legislatura, Crispin confessou que “esta é a fala mais difícil que já fiz nesta tribuna”. Há, segundo ele, um sentimento de impotência. “A não ser – destaca - vir aqui nesta Casa e gritar , dizendo que nós estamos indignados”. Ao invés de destacar avanços no Estado, concluiu, “infelizmente temos que vir aqui para falar dos nossos produtores que estão sendo escorraçados no lugar que escolheram para morar!”
A deputada Dra. Taíssa se solidarizou com o emocionado discurso de Crispin. Ela acrescentou que na região de Guajará Mirim e outras cidades da região, áreas documentadas há anos foram agora tornadas ilegais, sem qualquer segurança jurídica. Ela também protestou contra os ataques contra os produtores de várias regiões do Estado.
EXPLORAÇÃO DE DIAMANTES - ONDE HOUVE O MASSACRE DE 29 GARIMPEIROS HÁ 22 ANOS – É FINALMENTE LIBERADO PARA OS ÍNDIOS
Não é pegadinha nem Fake News! Enfim, uma decisão de bom senso emanada do ministro Flávio Dino, pode acabar com o contrabando de diamantes da Reserva Roosevelt e de outras áreas, com o Parque Iripuanã, na divisa de Rondônia com o Mato Grosso, entre outros locais. Dino autorizou a exploração mineral nas terras do povo indígena Cinta-Larga, que deverão controlar a mineração, que deve ser feita com cuidados ambientais, sociais e legais. Faltou apenas uma decisão importante: criar uma agência da Caixa Federal para venda dos diamantes e outros minérios, evitando que eles sumam no meio do caminho.
A decisão é histórica. O ministro ainda deu um prazo de dois anos para que o Congresso Nacional, sempre omisso regulemente o tema. O ministro Flávio Dino reconheceu que existe uma lacuna de 37 anos que sobre o tema. A medida foi concedida em caráter cautelar em um mandado de injunção - quando não há norma que legisle sobre o tema - apresentado pela Coordenação das Organizações Indígenas do Povo Cinta Larga. Sem regulamentação, os índios são impedidos de explorar a riqueza que está embaixo dos seus pés e vivem sob constante ameaças de garimpeiros ilegais e contrabandistas.
A Reserva Roosevelt é a área onde aconteceu o maior massacre da história de Rondônia e um dos maiores do país. Ele ocorreu em 7 de abril de 2004, nas proximidades do garimpo do Laje, que fica. O massacre de 29 garimpeiros ocorreu devido à disputa por jazidas de diamantes. A Polícia Federal fez uma longa investigação, apontou todos os assassinos indígenas, mas até hoje, 22 anos depois, nenhum dos matadores foi preso.
NADA DE PLÁCIDA CALMARIA: O LAVA DO VULCÃO FERVE NOS BASTIDORES DA NOSSA POLÍTICA
Não é o que parece! A quase plácida calmaria (não é um pleonasmo, embora pareça!) na superfície da política rondoniense, esconde lá no fundo da sua cratera, a lava que está prestes a explodir. Candidaturas postas que podem se esvair, aliás, algumas já o estão; nomes pouco cotados ante o eleitor que se acham os reis das urnas; políticos populares que, mesmo bem nas pesquisas, não vão participar da disputa e aventureiros que se preparam para conseguir um dinheirinho do Fundo Partidário, mesmo com a certeza de que não se elegeriam nem para síndico de seu prédio, se amontoam neste período de pouco mais de sete meses antes de outubro.
Antes, só havia praticamente dois nomes viáveis para o Governo: Marcos Rogério e Adailton Fúria. Agora surgiram pelo menos outros tantos (Hildon Chaves e Delegado Flori), além do vice-governador Sérgio Gonçalves; do néo-petista Expedito Netto; do sempre candidato das esquerdas Samuel Costa. O Coronel Braguin ainda tentará o Governo ou vai preferir o Congresso ou a Assembleia Legislativa? É dúvida. E o MDB, vai mesmo com o empresário Paulo Andrade? Ou seja: já não são só dois os nomes...
As conversas são intermináveis, mas a hora da decisão final ainda não chegou. O que se sabe é que Hildon Chaves não aceitou o convite para concorrer pelo MDB, mesmo com todo o poder que lhe foi oferecido dentro do partido. Hoje ele está muito mais próximo do União Brasil. E governador Marcos Rocha? Pela enésima vez repetiu, desta vez numa entrevista ao jornalista Robson Oliveira, que não vai mesmo ser candidato ao Senado. Faltam ainda 234 para as urnas. Até lá, muita água vai passar embaixo desta ponte!
PROJETO CRIA PROTOCOLO MUNICIPAL DE COMBATE AO FEMINICÍDIO E DIA PARA LEMBRAR O CRIME CONTRA A PROFESSORA JULIANA
Poucos dias depois do brutal e covarde assassinato da professora Juliana Mattos, crime praticado por um psicopata preso na hora, a Câmara Municipal de Porto Velho aprovou projeto de autoria do vereador Breno Mendes, criando o “Protocolo Municipal de Prevenção ao Feminicídio”, com o nome da professora. Segundo Breno, a ideia é criar cria uma rede integrada de prevenção com resposta rápida, procedimentos padronizados e atuação conjunta entre assistência social, saúde, educação e segurança. “A proposta deixa de lado ações simbólicas e estabelece mecanismos operacionais para impedir que ameaças evoluam para feminicídio”, diz o autor da lei.
Pelo que foi aprovado, o texto prevê ações como triagem e classificação de risco; plano individual de segurança para vítimas; encaminhamento imediato aos órgãos competentes; protocolos obrigatórios em escolas e universidades; canais de denúncia e acolhimento; capacitação de servidores; Comitê Intersetorial permanente; Selo “Instituição Parceira Contra o Feminicídio” e, ainda, a criação do Dia Municipal de Combate ao Feminicídio, em 6 de fevereiro, data do crime que abalou Rondônia e vitimou uma mulher indefesa em seu local de trabalho.
Breno Mendes diz que o foco é resolver a raiz do problema: a falta de coordenação entre os órgãos. “Não adianta lamentar depois. Se o poder público não agir antes, a violência escala e termina em morte. O Protocolo Juliana Mattos organiza a rede, cria responsabilidade clara e obriga o município a responder rápido. É prevenção real, não discurso”, afirmou.
Ele acrescenta: “o protocolo busca corrigir justamente esse ponto crítico, criando uma espécie de blindagem institucional preventiva. Se aprovado, Porto Velho poderá se tornar um dos primeiros municípios do país a adotar uma política municipal integrada específica de prevenção ao feminicídio, saindo da comoção para a execução prática”.
RONDÔNIA RURAL SHOW QUER RECORDE DE VISITANTES, EXPOSITORES E VENDAS NA SUA EDIÇÃO DESTE ANO
Será a 13ª edição e, claro, a meta é sempre superar não só a bem sucedida feira do ano passado, como também todas as outras. “O campo que move o mundo tem encontro marcado em Rondônia”, diz um dos slogans utilizados pela governo do Estado para a Rondônia Rural Show deste ano.
Em 2026, a feita vai acontecer entre 25 a 30 de maio, com o tema “Exportação e Desenvolvimento”. As reservas de espaço poderão ser inscritos até daqui a nove dias, ou seja, em 20 deste mês de fevereiro.
Qual o volume de negócios esperados? Certamente a meta é desafiadora: superar os 5 bilhões e 100 milhões de reais em negócios realizados na edição do ano passado, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, doado ao Estado para a realização do evento ainda na administração do então prefeito Jesualdo Pires. E o público: em 2025, foram
A Rondônia Rural Show é voltado a empresas, instituições, produtores rurais, cooperativas e empreendedores do setor agropecuário que desejam expor produtos, serviços, tecnologias e inovações durante a feira. No ano passado, houve 650 expositores e 26 vitrines tecnológicas. Neste ano, a expectativa é de ainda mais empresas, organizações e produtores participem da feira que terá, novamente, caráter internacional.
O governador Marcos Rocha espera uma edição inesquecível da Rondônia Rural Show: “a feira é uma vitrine do nosso setor produtivo l e que a presença de expositores de diferentes segmentos contribui diretamente para o fortalecimento da economia e a geração de negócios”.
DEPOIS DE PASSAR ANOS BABANDO NOS MINISTROS DO STF, AGORA A MAIS PODEROSA EMISSORA DO PAÍS OS TRATA COMO VILÕES
Depois de anos “vendendo” informações de que tudo estava certo, que os ministros do STF sempre agiram de forma correta (enquanto perseguiam Jair Bolsonaro e quem quer que seja que não rezasse na cartilha da esquerda), agora a situação mudou completamente na TV Globo. Obviamente com o aval da direção da ainda maior empresa de comunicação do país, a jornalista Malu Gaspar continua batendo duro no caso do Banco Master e suas ligações suspeitas com os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.
Segundo Malu, o ministro Alexandre de Moraes disse que “está havendo demonização das palestras dos ministros”, embora, lembra a jornalista, que jamais foi isso que foi mote de críticas. Malu lembrou que a fala de Moraes sobre as críticas, diz ainda que ministros do STF podem julgar processos, mesmo que vindos de escritórios de advocacia de seus familiares, o que ela considera, no mínimo, imoral.
O caso do ministro Toffoli também é grave e seria um escândalo incontrolável, caso ele acontecesse num país sério e não numa democracia relativa, como diz o presidente Lula. Mesmo envolvido pessoalmente no caso da quebra do Banco Master, o ministro avocou para si o processo, o colocou sob total sigilo e só agora, depois de muita pressão, tenta amenizar a crise, enviando parte dos processos para a 1ª Instância. Há algo novo no ar: a Globo deixar de babar nos ministros, que bajulava até a condenação de Bolsonaro, para tratá-los como vilões. Vamos ver no que vai dar isso tudo!
GEDEÃO NOS BAIRROS: NO NOVA ESPERANÇA, PEDIDO PARA MELHORIAS EM LOCAL QUE PREJUDICA O IR E VIR DOS MORADORES
O vereador Gedeão Negreiros apresentou à Câmara Municipal de Porto Velho solicitação à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) para a realização de serviços de limpeza e encascalhamento em um trecho da Avenida Prefeito Chiquilito Erse, nas proximidades do Barracão do Tio Cobra, no bairro Nova Esperança. De acordo com o parlamentar, o trecho enfrenta sérios problemas de trafegabilidade, principalmente durante o período chuvoso.
A falta de pavimentação tem provocado a formação de lamaçais, poças de água e acúmulo de resíduos, dificultando a circulação de veículos, pedestres e moradores da região. No documento encaminhado ao secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, o vereador destaca que a situação compromete o direito de ir e vir da população.
Gedeão pede que as intervenções sejam realizadas com máxima brevidade, além de forma eficaz e duradoura, para garantir melhorias reais à comunidade local. O vereador e presidente da Câmara também solicitou que haja acompanhamento da execução dos serviços, assegurando que as ações atendam às necessidades dos moradores e tragam soluções concretas para o problema enfrentado no local. Imagens do trecho afetado foram anexadas ao pedido para reforçar a urgência da demanda.
“A iniciativa reforça o compromisso do nosso mandato com a melhoria da infraestrutura urbana e com a qualidade de vida da população do bairro Nova Esperança, que aguarda há tempos por intervenções que garantam melhores condições de mobilidade e segurança”, afirmou.
CANEDO RECORRE DA DECISÃO QUE CASSOU VEREADOR TOBIAS DE PIMENTA BUENO E LHE RETIROU OS DIREITOS POLÍTICOS
O advogado Nelson Canedo, conhecido nos bastidores políticos de Rondônia por atuar ou patrocinar estratégias jurídicas em defesa de diversos nomes da política estadual, assumiu formalmente a defesa do vereador Sérgio Aparecido Tobias, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Pimenta Bueno. A movimentação reforça o peso do caso no cenário jurídico-eleitoral e chama atenção pelo histórico de Canedo em disputas eleitorais de maior complexidade. Tobias foi punido pela Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico e Canedo pretende provar que a acusação é injusta.
A entrada do advogado ocorre após decisão da Justiça Eleitoral da 9ª Zona Eleitoral de Pimenta Bueno, que determinou a cassação do diploma e do mandato do parlamentar, além de declarar a inelegibilidade por oito anos, em razão de apurações relacionadas à campanha das eleições de 2024. A sentença prevê a possibilidade de recurso às instâncias superiores. É neste contexto que um dos maios experientes especialistas em Direito Eleitoral entra com sua atuação, onde tem vencido a maioria das causas.
O nome de Nelson Canedo costuma aparecer associado a defesas técnicas em processos eleitorais sensíveis, sobretudo envolvendo mandatos, prestações de contas e investigações sobre financiamento de campanha. São destaques suas vitórias na Justiça Eleitoral em ações em defesa do governador Marcos Rocha e do seu vice, Sérgio Gonçalves, além de muitos outros casos de personalidades conhecidas na política rondoniense.
É reconhecido como profissional experiente na condução de teses jurídicas voltadas à reversão de decisões ou à redução de impactos eleitorais.
PERGUNTINHA
Qual sua opinião sobre a decisão do presidente da Argentina, Javier Milei, em mandar recolher todos os veículos oficiais de ministros e servidores de alto escalão, avisando que a partir de agora todos terão que ir e voltar do trabalho em seus carros particulares?
