Sol Vega é expulsa do BBB 26 após empurrão em Ana Paula Renault

A permanência de Sol Vega no Big Brother Brasil 26 terminou poucas horas depois de escapar do quarto Paredão. Na manhã seguinte à formação da berlinda, a participante foi desclassificada do programa após um episódio de agressão dentro da casa.
Sol havia enfrentado a votação ao lado de Babu Santana e Sarah Andrade, sendo que Sarah foi eliminada na noite de terça-feira (10). Apesar de ter permanecido no jogo, a sister acabou envolvida em uma confusão generalizada poucas horas depois.
Durante o tumulto — iniciado após Milena bater nas portas dos quartos para acordar os demais participantes — Sol, visivelmente abalada, discutiu com Ana Paula Renault e a empurrou, segurando-a pelo braço com firmeza. O episódio gerou especulações imediatas entre os confinados e repercussão intensa nas redes sociais.
Após análise das imagens, a produção anunciou a expulsão da participante. Em comunicado enviado à imprensa, a emissora informou:
“Nesta quarta-feira, dia 11, Sol Vega foi desclassificada do ‘BBB 26’. Após análise das imagens da participante com Ana Paula Renault, constatou-se que Sol ultrapassou os limites e descumpriu as regras do programa. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt.
Produzido pelos Estúdios Globo, o ‘BBB 26’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção-geral de Mario Marcondes, direção artística de Angélica Campos e produção executiva de Rodrigo Tapias e direção de gênero de Rodrigo Dourado.”
Antes de deixar a casa, Sol ainda comentou o episódio no Raio-X, espaço reservado aos participantes para registros individuais.
