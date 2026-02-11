Netanyahu chega à Casa Branca para encontro com Trump sobre Irã

Publicada em 11/02/2026 às 15h29
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca nesta quarta-feira (11). Netanyahu chegou ao local por volta das 13h no horário de Brasília, segundo a agência de notícias AFP.
No encontro, é esperado que Netanyahu pressione Trump a tomar uma posição mais dura nas negociações com o Irã, segundo a agência de notícias Reuters. Isso porque o premiê israelense quer que os EUA pressionem o Irã para ampliar as negociações para impor limitações ao arsenal de mísseis de Teerã e outras ameaças à segurança de Israel além do programa nuclear iraniano.
O Irã, por sua vez, já falou que negociará com os EUA apenas sobre seu programa nuclear e disse estar disposto a diluir seu estoque de urânio enriquecido em troca da retirada de sanções impostas contra o país. O regime Khamenei reiterou nesta quarta-feira que não negociará seu programa de mísseis —considerado um ponto forte do arsenal de Teerã— nem cederá a "exigências excessivas" de Washington.
O encontro entre Trump e Netanyahu ocorre pouco menos de uma semana após a primeira reunião entre negociadores norte-americanos e iranianos, ocorrida no Omã, que teve "atmosfera muito positiva", segundo o Teerã. Os países negociam em meio a uma escalada de tensões e militar protagonizada Trump, que ameaça atacar o país do Oriente Médio caso as negociações fracassem.
