Ji-Paraná terá três candidatos às duas vagas ao Senado, TC-RO investiga licitações irregulares em prefeituras, modelos eram praticamente idênticos

Publicada em 11/02/2026 às 14h00
Prefeituras – O Tribunal de Contas (TC) de Rondônia constatou indícios consistentes de possível esquema sistêmico de direcionamento de licitações envolvendo serviços previdenciários, consultoria jurídica, cálculos atuariais e fornecimento de software em vários municípios do Estado. O processo investigativo foi convertido em representação para que a investigação seja mais abrangente com oitivas, diligências e até responsabilização dos envolvidos. Foram constatados indícios de irregularidades no modelo de licitação, idêntico em pelo menos 20 prefeituras da capital e do interior. Dentre as irregularidades identificadas estão editais praticamente idênticos em municípios diferentes, com os mesmos erros gramaticais, estrutura textual e exigências técnicas; requisitos de qualificação desproporcionais, como tempo mínimo elevado de experiência, que restringiriam a competitividade; pesquisas de preços simuladas, supostamente realizadas com “empresas de prateleira”, sem atuação real no mercado; valores contratados até duas vezes superiores às tabelas de referência do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA).
Governador – O anuncio da filiação do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, ao União Brasil, não representa surpresa. Quem comanda hoje, o UB no Estado é o deputado federal Maurício Carvalho, que foi vice-prefeito de Hildon no segundo mandato (Hildon foi reeleito em 2020) na prefeitura capital. Em 2022 Maurício se elegeu deputado federal (quarto mais bem votado com 32.636 votos) e renunciou ao cargo de vice. Hoje Maurício é nome forte no UB que tem o vice-governador Sérgio Gonçalves filiado. Caso realmente Chaves esteja filiado ao UB, Sérgio, que tem pretensão de disputar o Governo do Estado nas eleições gerais de outubro, principalmente se o governador Marcos Rocha (PSD) renunciar para candidatar-se ao Senado. No caso, Sérgio assumiria e concorreria à reeleição com a estrutura do Governo do Estado em mãos.
Governador II – O governador Marcos Rocha e o vice Sérgio Carvalho estão atritados desde uma viagem ao exterior em 2025, do titular do cargo. Mas a “bronca” maior entre ambos seria a demissão de Júnior Gonçalves, irmão de Sérgio no início de 2025, do cargo de chefe da Casa Civil, cargo que ocupou em boa parte dos dois mandatos seguidos de Rocha. Júnior é um excelente articulador político e, no caso de Sérgio assumir o comando do Estado, certamente será a figura central do governo na área política, pois tem potencial para isso como já demonstrou quando à frente da Casa Civil do ex-governador. O anúncio de Chaves se filiando ao UB, deixando a presidência regional do PSDB coloca uma enorme interrogação no seu futuro político. O bom-senso recomenda aguardar a passagem do período de Carnaval...
Senado – O segundo maior colégio eleitoral de Rondônia, Ji-Paraná, onde mais de 70 mil eleitores votaram nas eleições municiais (prefeito e vereador) em 2024, deverá concentrar as candidaturas ao Senado nas eleições gerais deste ano. Após o senador Marcos Rogério, que preside o PL no Estado, optar por não concorrer à reeleição e projetar por uma candidatura à sucessão estadual a disputa pelo Senado tem três nomes dispostos a enfrentarem as urnas na busca das duas vagas. As duas cadeiras são ocupadas por Confúcio Moura, presidente do MDB em Rondônia, que não definiu se concorrerá à reeleição, a governador ou mesmo deixar a política e Marcos Rogério, que teria se posicionado como candidato a governador, cargo que disputou em 2022, chegou ao segundo turno, mas Rocha conseguiu a reeleição. Agora estaria mais bem preparado para enfrentar as urnas na disputa pela sucessão estadual.
Senado II – A deputada federal e presidente regional do PP é postulante à uma das vagas ao Senado. Ela já foi vereadora em Ji-Paraná e está no segundo mandato consecutivo na Câmara Federal, por isso, almeja subir mais um degrau no sistema político-partidário. O ex-senador Acir Gurgacz, presidente do PDT em Rondônia, que já foi prefeito de Ji-Paraná também está disposto a retornar ao Senado. Acir, a exemplo de Sílvia está sempre bem cotado nas pesquisas relacionadas ao Senado. O terceiro pré-candidato é o pecuarista Bruno Scheid, amigo pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também pretende concorrer. Proporcionalmente Ji-Paraná deverá ter, caso as pré-candidaturas se confirmem nas convenções partidárias de 20 de julho a 30 de agosto três candidatos. Scheid é uma aposta, mas Acir e Sílvia são nomes com plenas condições de sucesso nas urnas, porque já demonstraram identificação com o eleitorado de Rondônia em eleições anteriores. Quem viver verá...
Respigo
O vereador de Porto Velho, pastor Evanildo Ferreira, do PRTB recebeu da direção nacional do partido permissão para trocar de sigla sem a possibilidade de perder o mandato. O pastor Evanildo tem pretensões de disputar uma das oito vagas à Câmara Federal nas eleições gerais de outubro e deverá anunciar em breve seu novo partido político +++ Está no projeto político do vereador pastor Evanildo formatar dobradinha com o filho, deputado estadual Marcelo Cruz (PRTB-PVH) para as eleições de outubro. Marcelo está no segundo mandato consecutivo, foi presidente da Ale-RO e está entre os parlamentares considerados como favoritos para a reeleição +++ O Carnaval 2026 já teve início em Porto Velho, mas a largada mesmo será na sexta-feira (13) e já no sábado teremos o desfile da Banda do Vai Quem Quer (BVQQ) com a concentração dos foliões na Praça das Três Caias D´Água na capital. A BVQQ fundada pelo saudoso Manoel (Manelão) Mendonça há 46 anos é o maior bloco de rua do Norte do País.
