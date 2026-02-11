Prefeitura fortalece Atenção Básica com entrega de kits de triagem aos Agentes Comunitários de Saúde
Por Assessria
Publicada em 11/02/2026 às 14h33
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na manhã do dia 10 de fevereiro, no SINDSEF, a entrega de tablets e kits completos de triagem aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

A iniciativa foi cuidadosamente planejada para fortalecer o trabalho dos profissionais e garantir um atendimento ainda mais eficiente à população guajaramirense.

Os ACS participaram do curso Mais Saúde com Agente, no qual receberam capacitação técnica, tornando-se aptos a realizar a verificação de sinais vitais e outros procedimentos essenciais durante as visitas domiciliares, utilizando os novos equipamentos.

 Equipamentos entregues:

 105 tablets – destinados a todos os ACS, em todas as unidades de saúde

 100 esfigmomanômetros digitais

 100 oxímetros

 100 glicosímetros

 350 caixas de tiras para testagem de glicemia

 350 caixas de lancetas

A entrega representa um avanço significativo na estrutura da Atenção Básica de Saúde, promovendo mais agilidade, precisão nos atendimentos e melhores condições de trabalho aos profissionais que atuam diretamente na população.

A Prefeitura de Guajará-Mirim segue investindo na qualificação e valorização dos servidores da saúde, reafirmando o compromisso com um atendimento de qualidade.

