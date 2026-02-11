Zé Felipe nega depressão e avisa: “O pau vai quebrar!” no Carnaval

Publicada em 11/02/2026 às 15h46
Após comentários de seguidores sobre uma possível tristeza, Zé Felipe, de 27 anos, decidiu se manifestar publicamente nesta terça-feira (10). O artista contou que recebeu diversas mensagens questionando seu comportamento mais reservado nas redes sociais.
Nos stories do Instagram, ele relatou o que vinha lendo dos fãs: “As pessoas estão falando: ‘Pô, Zé, você está meio triste, está meio depressivo’”.
O cantor explicou que a mudança no ritmo das postagens tem relação direta com a intensa agenda de Carnaval. Segundo ele, a estratégia é preservar disposição física e vocal para a sequência de apresentações. “Estou guardando energia para o Carnaval. O pau vai quebrar! Preciso de energia. Tomando vitamina, dormindo cedo, comendo certinho… Porque vai ser um atrás do outro, graças a Deus!”, afirmou.
Entre os dias 13 e 18 de fevereiro, Zé Felipe terá compromissos em 12 cidades espalhadas pelo país. Em dois desses dias, a programação prevê três shows em menos de 24 horas, exigindo deslocamentos rápidos e resistência para cumprir a maratona.
