IFRO seleciona profissionais para atuarem em curso de Cuidadora de Idoso no Programa Mulheres Mil

Publicada em 11/02/2026 às 14h48
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, está com seleção aberta de profissionais de diferentes áreas para atuarem como bolsistas remunerados Programa Mulheres Mil. A seleção é para trabalhar no curso de “Cuidadora de Idoso”, a ser ofertado em Cerejeiras e em Vilhena. As bolsas chegam a R$ 18,00/hora em função administrativa e R$ 50,00/hora aula na função de professor.
São ofertadas 19 vagas, sendo uma vaga para a função administrativa e 18 vagas para a função de professor em diversas disciplinas/módulos. Para participar da seleção, é preciso ter vínculo com o serviço público em qualquer esfera (municipal, estadual ou federal), além dos requisitos específicos de cada função que são detalhados no edital. Os requisitos de formação ou de experiência profissional e as atribuições de cada vaga estão detalhados no Edital 06/2026/COL, disponível em: https://bit.ly/ifrocol-2026-06
A inscrição para a seleção é on-line, gratuita, e está aberta até o dia 18 de fevereiro, através do formulário eletrônico: https://forms.gle/dqNiUteWAqneJHoA6
Para professor, é possível de candidatar para até quatro disciplinas em um ou mais cursos/localidades, desde que preenchidos os requisitos. Na inscrição, deve-se anexar no formulário eletrônico os documentos relacionados no edital, incluindo os comprovantes para pontuação.
Em caso de dúvidas, pode-se entrar em contato via e-mail [email protected]
Todos os detalhes desta seleção estão disponíveis no edital, que regulamenta o processo. Leia o Edital 06/2026/COL na íntegra acessando este link: https://bit.ly/ifrocol-2026-06
Vagas disponíveis
Para funções administrativas, há vagas para: Gestor/Apoio Contábil Financeiro (uma vaga exclusiva para servidor do IFRO devido acesso a sistemas internos).
Para a função de professor, as vagas são para o curso de: “Cuidadora de Idoso”, a ser realizado em Cerejeiras e em Vilhena, sendo que há vagas específicas para cada localidade. A pessoa interessada na função de professor pode se inscrever em no máximo 4 componentes curriculares ou disciplinas em um ou mais cursos/localidades. Nos casos de disciplinas comuns entre os cursos, a pessoa interessada pode se inscrever para ministrar a mesma disciplina nos diferentes cursos/localidades ou apenas naqueles que desejar, devendo indicar suas opções no formulário de inscrição. E ainda é possível se inscrever para ministrar disciplinas diferentes, desde que atenda aos requisitos específicos de cada uma.
Para o curso FIC de “Cuidadora de Idoso” haverá oferta nas cidades de Cerejeiras e de Vilhena, sendo que há uma vaga de professor por disciplina em cada localidade. As vagas disponíveis neste Edital são para ministrar as seguintes disciplinas: Universo do idoso e do cuidador; Informática básica; Matemática Aplicada e Noções de Educação Financeira; Língua Portuguesa e Oratória; Política Nacional de Cuidados e Direitos das Mulheres; Noções básicas de Primeiros Socorros aplicados à saúde do idoso; Noções sobre alimentação do idoso; Farmacologia básica e uso de medicamentos pelo idoso; Exercícios físicos e Entretenimento para idosos. Os requisitos de formação ou experiência e a carga horária para cada disciplina são detalhados no Edital
Já a seleção de estudantes para esses cursos será realizada em processo específico.
