Prefeitura garante atendimento contínuo e estrutura adequada para animais resgatados

Publicada em 11/02/2026 às 14h54
Desde novembro do ano passado, o município de Vilhena vem ampliando e fortalecendo as ações voltadas à proteção e ao bem-estar animal. Entre os avanços, destaca-se a contratação da empresa Universo Pet, por meio de chamamento público realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e hoje acompanhado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), para a execução dos serviços de captura, acolhimento e assistência a animais abandonados, doentes ou que representem risco à população.
Além disso, a empresa também é responsável pelos cuidados do Abrigo Animal Municipal. Atualmente, a estrutura conta com um novo espaço de funcionamento, construído em área rural, uma vez que o local anterior não atendia às condições estipuladas pela legislação vigente.
Com o novo espaço, todos os animais que pertenciam à antiga associação Patinha Feliz foram realocados para o abrigo, passando a receber atendimento centralizado, contínuo e adequado. Paralelamente, estão em andamento melhorias no local e a construção de um gatil, o que irá ampliar a capacidade e a estrutura destinada ao acolhimento de felinos.
Coordenado pelo médico veterinário Alex Machado, o canil abriga atualmente cerca de 350 cães. 15 funcionários atuam diariamente, garantindo os cuidados com alimentação, limpeza e bem-estar dos animais. O consumo médio diário é de aproximadamente 50 quilos de ração.
Além disso, cerca de 70 animais que se encontram em lar temporário no bairro Tancredo Neves também deverão se juntar ao abrigo. Enquanto isso, eles recebem ração, vacinas e medicamentos fornecidos pela equipe da Universo Pet.
A Prefeitura destaca que a Vigilância Sanitária Municipal segue realizando visitas periódicas ao local, constatando que os animais estão sendo bem tratados e que o espaço apresenta condições adequadas, com área ampla e estrutura compatível com a quantidade de cães acolhidos.
De acordo com a Vigilância, o canil recebe, em média, 150 novos animais por mês, principalmente em decorrência de denúncias de maus-tratos, abandono ou doenças. Para atender essas ocorrências, a equipe veterinária mantém um canal de atendimento ativo 24 horas, por meio do telefone (69) 9326-3952.
Além dos resgates, os animais também passam por atendimentos em clínicas veterinárias. Aqueles que necessitam de internação permanecem sob cuidados médicos, enquanto os demais retornam ao canil após o tratamento.
A Prefeitura reforça que o canil municipal está aberto à visitação da população, como forma de garantir transparência e possibilitar que a comunidade acompanhe de perto o trabalho desenvolvido no cuidado e bem-estar dos animais. Os interessados em conhecer o abrigo ou adotar um animal podem entrar em contato diretamente com a empresa veterinária.
