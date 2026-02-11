Publicada em 11/02/2026 às 15h46
Valor foi destinado pelo deputado estadual Cirone Deiró, a pedido do vereador Zequinha, para fortalecer ações da Secretaria Municipal de Saúde e garantir funcionamento da unidade
O Hospital Municipal Fiorindo Vicensi, em Seringueiras, contará com um novo aporte de R$ 350 mil para a aquisição de materiais ortopédicos. Com a liberação mais recente, o volume total de recursos destinados à unidade de saúde chega a R$ 1,7 milhão.
Os valores foram encaminhados pelo deputado estadual Cirone Deiró, após solicitação do vereador Zequinha, com o objetivo de apoiar as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde e assegurar o pleno funcionamento do hospital.
De acordo com o parlamentar, o investimento foi realizado em conjunto com o vereador e reafirma o alinhamento com a administração municipal. Ele afirmou que o trabalho vem sendo conduzido ao lado do prefeito Armando e do vice-prefeito Cláudio, com foco na melhoria das condições de atendimento à população urbana e rural do município.
Ainda segundo Cirone Deiró, o apoio aos municípios tem sido pautado pela atuação conjunta entre lideranças locais. Para ele, “com união e trabalho, estamos avançando no apoio ao desenvolvimento dos municípios e no bem-estar das pessoas”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!