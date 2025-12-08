Prefeitura de Jaru realizará etapa complementar de vacinação antirrábica para cães e gatos

Por ASSESSORIA
Publicada em 08/12/2025 às 08h33
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, informa que realizará uma etapa complementar da Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos.
A vacinação acontecerá no dia 13 de dezembro, das 08h às 16h30, nas Unidades Básicas de Saúde, Rute de Souza, setor 07 e Carlos Chagas, Setor 05.
Para a segurança de todos é indispensável que os animais sejam levados por adultos e devidamente contidos por coleira e guia.
Coordenada pelo Departamento de Vigilância Sanitária, a ação tem como objetivo garantir que todos os animais do município estejam imunizados contra a raiva.
