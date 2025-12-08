Colisão entre dois carros e uma moto deixa um morto na BR-364

Por rondoniatual.com
Publicada em 08/12/2025 às 08h40
Publicada em 08/12/2025 às 08h40
Um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira, no quilômetro 15 da BR-364, entre Ji-Paraná e Presidente Médici, terminou com uma pessoa morta. A batida envolveu dois carros e uma motocicleta.
De acordo com as primeiras informações, a colisão ocorreu por volta das primeiras horas do dia, em um trecho bastante movimentado da rodovia. Com o forte impacto, a motocicleta ficou totalmente destruída, matando o condutor instantaneamente.
Equipes de socorro foram acionadas rapidamente, assim como a Polícia Rodoviária Federal, que assumiu os trabalhos de controle do tráfego e início da apuração das causas do acidente.
A identidade da vítima ainda não foi divulgada.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!