MOBILIZAÇÃO

Na-NI, Luta Pelo Enquadramento: SINDSEF-RO e Assessoria Jurídica Buscam Celeridade e Estrutura na Análise de Processos

O encontro contou com a participação do Presidente do Sindsef Almir José, o vice-presidente Prof. Mário Jorge e vários Diretores da Diretoria Executiva