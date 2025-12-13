Trio é preso na Ponta do Abunã com armas, drogas e contrabando

Publicada em 13/12/2025 às 09h30
Polícia Civil, por meio do Denarc, prende Adriano S., conhecido como "Maranhão", e dois comparsas em Nova Mutum, apreendendo cocaína, armas e 39 caixas de cigarros contrabandeados, pondo fim às ameaças na região da Ponta do Abunã.
Uma ação conduzida por policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc), com apoio da 10ª Delegacia de Nova Mutum, resultou na prisão de três criminosos. Foram detidos Adiano S., de 41 anos, conhecido como “Maranhão”, Alisson de M. B., de 21 anos, e Lucilene dos S., de 55 anos.
O grupo foi flagrado com uma quantidade significativa de drogas, armas de fogo e diversas caixas de cigarros contrabandeados.
De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil, Adiano S., o “Maranhão”, era considerado o “terror da ponta do Abunã”. Ele é acusado de ter executado uma pessoa a tiros na frente de populares, e os moradores da região viviam amedrontados com as ameaças constantes.
A prisão dos criminosos ocorreu no Distrito de Nova Mutum, que fica em Porto Velho (RO). Na residência de “Maranhão” foram apreendidas duas armas, 1 kg de cocaína e 39 caixas de cigarros contrabandeados.
Na casa do casal, Alisson de M. B. e Lucilene dos S., a Polícia Civil encontrou diversas porções de cocaína, prontas para a comercialização, e uma garrucha calibre 22. Os três indivíduos foram presos em flagrante e levados para a delegacia para os procedimentos legais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!