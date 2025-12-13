MPRO sedia posse da nova diretoria da Associação dos Membros do Ministério Público

Publicada em 13/12/2025 às 10h47
O Ministério Público de Rondônia (MPRO) sediou a posse da nova diretoria da Associação dos Membros do Ministério Público de Rondônia (Ampro) nesta sexta-feira (12/12), em solenidade ocorrida no auditório do edifício-sede do Ministério Público de Rondônia (MPRO). O promotor de Justiça Éverson Antônio Pini transmitiu o cargo de presidente ao promotor de Justiça Elias Chaquian Filho, que conduzirá a associação no biênio 2026/2027.
A solenidade contou com a presença de familiares, membros e servidores do Ministério Público, além de autoridades civis e militares. A mesa de honra foi composta pelo Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago; pelo secretário-geral da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), promotor Alessandro Samartin de Gouveia; pela promotora aposentada Juliana de Miranda Monteiro; pela presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos de Rondônia, Aline Dayane Ribeiro da Luz; e pelo deputado Rodrigo Camargo, representante da Assembleia Legislativa.
Durante o ato solene de posse, Elias Chaquian destacou o desafio de suceder uma liderança marcante e reafirmou o compromisso de atuar com justiça na defesa dos interesses da categoria. Ele afirmou que buscará uma gestão humanizada, garantindo inclusão e pertencimento para todos os membros — ativos, inativos e pensionistas — com a visão de construir uma grande família unida e em constante evolução. “Esta gestão nasce forte, pois está acompanhada de pessoas fortes. A integridade é o farol da nossa atuação, que é feita com coragem, compromisso, verdade, independência funcional e justiça. A humanidade será um pilar para a nossa gestão”, reforça o novo presidente.
O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, parabenizou o novo presidente da Ampro e reforçou que a união é essencial para fortalecer o Ministério Público. "Tenho plena confiança de que a associação seguirá em bons caminhos sob sua liderança. Conte comigo para trabalharmos juntos na construção de um Ministério Público mais forte, independente e comprometido com uma atuação cada vez melhor em favor da sociedade, que é nossa verdadeira destinatária", diz. O PGJ elogiou o promotor de Justiça Éverson Pini, que deixou o cargo, pela trajetória à frente da entidade, reconhecendo seu entusiasmo e dedicação, agora retomando sua atuação na Promotoria da Infância e Juventude para assegurar direitos de crianças e adolescentes.
Em discurso emocionado, Éverson Pini relembrou suas três gestões à frente da associação, destacando os desafios enfrentados durante a pandemia e o apoio dos colegas. Ele ressaltou que a amizade genuína é um antídoto contra adversidades e que a união fortalece a instituição. “Hoje, encerro meus mandatos com serenidade e gratidão, com a consciência tranquila de ter dedicado o meu melhor em cada tarefa, em cada desafio, em cada espaço de participação e em cada conquista. A instituição segue em frente, vibrante, forte e ainda mais preparada para os próximos anos. E permanece em boas mãos, sob a responsabilidade daqueles que a acompanham. Desejo que a instituição continue sendo, em sua essência, um espaço de proteção, inspiração, acolhimento e fortalecimento”, conclui.
Composição da diretoria da Ampro
Presidente: Promotor de Justiça Elias Chaquian Filho; Vice-presidente: promotora de Justiça Elba Souza de Albuquerque e Silva Chiappetta; Secretária: promotora de Justiça Meiri Sílvia Pereira; Tesoureiro: promotor de Justiça: Renato Grieco Puppio; Diretora Social e Cultural: promotora de Justiça Andreia Teixeira Vicentini Rocha; Diretor de Assuntos Legislativos e Defesa de Direitos e Prerrogativas Funcionais: promotor de Justiça Samuel Alvarenga Gonçalves; Diretor Assistencial e de assuntos relativos a aposentadoria e pensionistas: promotor de Justiça Marcelo Lincoln Guidio. Conselho Fiscal: promotores de Justiça Fernanda Alves Poppl, Daniela Nicolai de Oliveira Lima e Evandro Araújo Oliveira. Suplentes: procurador de Justiça Ivo Scherer e Promotora de Justiça Juliana de Miranda Monteiro.
