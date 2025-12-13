títulos definitivos já estão sendo emitidos aos agricultores do município de Vilhena

Publicada em 13/12/2025 às 10h34
A regularização fundiária em Vilhena alcançou um dos maiores avanços de sua história: os títulos definitivos de propriedade já começaram a ser emitidos aos agricultores dos Lotes 47 e 57. Ao todo, 1.600 títulos serão entregues, beneficiando famílias que esperaram por décadas o reconhecimento oficial de suas terras.
O avanço só se tornou realidade graças ao recurso de R$ 1 milhão destinado pela deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil), que garantiu a execução das etapas técnicas, acelerou o trabalho de campo e viabilizou a conclusão da titulação das áreas.
A deputada comemorou o momento, destacando que a emissão dos títulos nos Lotes 47 e 57 representa um marco para o desenvolvimento rural do Cone Sul. Com o documento definitivo em mãos, os agricultores passam a ter segurança jurídica, acesso facilitado a crédito rural e condições reais de investimento e expansão produtiva.
Rosangela Donadon acompanhou de perto todo o processo, conversando com lideranças locais, vistoriando as áreas e garantindo articulação junto à SEPAT e ao INCRA. “São 1.600 famílias que agora terão paz, estabilidade e a oportunidade de crescer. Este é, sem dúvida, um momento histórico para Vilhena”, destacou a parlamentar.
A deputada reafirmou seu compromisso em seguir ampliando as ações de regularização fundiária em Rondônia, garantindo que mais produtores tenham seus direitos reconhecidos e fortalecendo a agricultura familiar em toda a região.
