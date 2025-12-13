Segunda parcela do 13º salário já está na conta dos servidores municipais de Jaru

Por ascom
Publicada em 13/12/2025 às 11h15
A Prefeitura de Jaru realizou nesta sexta-feira (12) o pagamento antecipado da segunda parcela do 13º salário de todos os servidores municipais.
Ao todo, mais de R$ 5 milhões foram injetados na economia local.
O prefeito Jeverson Lima destacou que o pagamento do 13º reflete de forma positiva em todo o município. “Além de dar tranquilidade ao servidor, que mantém seus compromissos em dia, este dinheiro movimenta o comércio da cidade, principalmente devido às compras de Natal”, disse.
