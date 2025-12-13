Natal Iluminado com atrações culturais no Parque da Cidade; confira a programação

Publicada em 13/12/2025 às 11h00
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Funcultural preparou uma agenda especial para que moradores e visitantes possam vivenciar o clima natalino no Parque da Cidade até o dia 25 de dezembro. O espaço, que já se tornou ponto de encontro das famílias nesta época do ano, recebe apresentações culturais, personagens temáticos e diversas opções de lazer.
Um dos destaques desta edição é o Grupo Nova Canaã, que emocionou o público na Páscoa com a encenação da Paixão de Cristo e retorna agora com um espetáculo preparado especialmente para o Natal, programado para o dia 25/12, às 19h.
Além das atrações no palco, o Parque da Cidade oferece experiências que acontecem diariamente e fazem parte da programação fixa.
A tradicional sessão de fotos com o Papai Noel acontece às sextas, sábados e domingos, nos dias 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23 e 25 de dezembro, sempre das 18h às 22h. As famílias ainda podem levar para casa uma foto impressa gratuitamente.
A pista de patinação segue encantando as crianças com a presença de Anna e Elsa, personagens do filme Frozen. Pelos caminhos iluminados do parque circulam fadas mágicas, personagens natalinos, o Casal Presentes e até o divertido Grinch, que garante boas risadas do público.
A Vila Natalina, instalada na praça de alimentação, funciona diariamente das 18h às 22h, reunindo variedade gastronômica para quem deseja aproveitar o clima natalino enquanto curte as apresentações.
Confira a programação cultural no palco do Parque da Cidade:
12/12
19h – Ballet/Dança Laio do CMACE Laio
20h – Coral Laio
13/12
20h – Madeira Popular Orquestra (MAPO)
14/12
19h – Banda Musical Laio do CMACE Laio
19/12
18h – Dança Cherry Dynasty
19h – King’s Kids
20h – Orquestra Anderson Benvindo
20/12
19h – Banda de Percussão Rudimentar – Fanfarra Drum Show da E.E.E.F.M. Duque de Caxias
21/12
20h – Madeira Popular Orquestra (MAPO)
22/12
19h – Combo da PM
23/12
19h – Igreja Batista Shalon
25/12
19h – Teatro Nova Canaã
Comentários
Seja o primeiro a comentar!