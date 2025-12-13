Encontro Nacional do Transferegov.br reúne gestores em Brasília, e marca encerramento da Rede de Parcerias 2025

Publicada em 13/12/2025 às 11h06
O governo de Rondônia participou nos dias 9 e 10 de dezembro, do III Encontro Nacional de Multiplicadores do Transferegov.br, realizado na Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em Brasília. O evento, promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), reuniu multiplicadores de todo o país para discutir avanços, desafios e práticas inovadoras na gestão das transferências da União por meio da plataforma Transferegov.br.
Ponto focal no estado da rede de parcerias tranferegov, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), esteve representada pela secretária Beatriz Basílio e sua equipe técnica no evento. Durante o encontro, foram abordadas melhorias nos fluxos de operação do sistema, estratégias de capacitação, governança colaborativa e o fortalecimento dos mecanismos de transparência e eficiência na execução de recursos federais.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação nesses espaços de articulação e formação reforça o compromisso do estado com a modernização da gestão pública e o aperfeiçoamento contínuo das equipes. “A presença do governo do estado nos encontros nacionais evidencia o comprometimento do governo com uma gestão moderna, responsável e capaz de ampliar investimentos. Aperfeiçoar a execução das transferências federais significa garantir mais obras, mais serviços e mais qualidade de vida para os rondonienses”, salientou.
A secretária da Sepog, Beatriz Basílio, destacou o papel estratégico dessa integração. “O Transferegov.br vem transformando a forma como os entes federativos acessam e executam recursos da União. Participar do Encontro Nacional e do encerramento da Rede de Parcerias nos permite fortalecer nossa atuação, aprimorar rotinas e garantir mais eficiência, segurança e transparência aos projetos que chegam à população.”
Encerramento da Rede de Parcerias 2025
A programação do III Encontro integrou também a Reunião de Encerramento das Atividades da Rede de Parcerias 2025, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro, igualmente em Brasília. O momento reuniu os comitês gestores e representantes estaduais para avaliar os resultados do ano, alinhar diretrizes e planejar os próximos passos da cooperação federativa.
Com a conclusão das atividades da Rede de Parcerias 2025, a equipe técnica da Sepog retorna ao estado com novos alinhamentos, orientações técnicas e estratégias para fortalecer o planejamento e a gestão das transferências em 2026, consolidando sua atuação como referência nacional.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!