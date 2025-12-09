FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

TCE-RO suspende licitação de R$ 7,3 milhões para locação de máquinas; prefeito pode ser multado

Decisão monocrática atende representação do MPC, vê risco de sobrepreço de R$ 1,75 milhão e determina suspensão imediata do Pregão Eletrônico 135/2025