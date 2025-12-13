Ji-Paraná intensifica reformas de pontes e bueiros e supera 50 obras executadas em 2025

Publicada em 13/12/2025 às 11h30
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), mantém durante todo o ano um serviço contínuo de reforma e construção de pontes, bueiros e demais estruturas essenciais para o tráfego no município. Embora a prioridade seja a zona rural, as equipes também realizam atendimentos urbanos sempre que necessário, de acordo com as demandas apresentadas pela população.
A Equipe Ponte de Madeira, tradicional na manutenção de estruturas de madeira, demonstra grande versatilidade ao atuar também com tubos corrugados, manilhas de concreto, aduelas e tubos Armcos. A adoção de múltiplas soluções permite que cada obra seja executada conforme as características e necessidades de cada localidade atendida.
Do início de 2025 até 30 de outubro, a Semosp registrou 41 ações, sendo 22 pontes reformadas e outras 19 transformadas. Entretanto, o ritmo acelerado de trabalho fez esse número subir para 51 até 9 de dezembro, com a construção de mais sete bueiros de diversas medidas e a reforma de outras três pontes. O avanço reforça a determinação do município em manter a infraestrutura rural e urbana sempre trafegável.
As obras estão distribuídas por todo o território ji-paranaense, alcançando comunidades distantes, linhas rurais e regiões urbanas onde há necessidade de intervenção imediata. Para executar os serviços, são utilizados equipamentos como pá carregadeira, retroescavadeira, motoniveladora, motosserra e diversas ferramentas manuais, garantindo precisão e eficiência nas etapas de execução.
Para o prefeito Affonso Cândido, o empenho das equipes reforça a responsabilidade da atual gestão com a população. “Nosso governo tem um compromisso claro: atender as pessoas, garantir acessibilidade e apoiar quem vive, produz e trabalha em Ji-Paraná. Cada ponte recuperada e cada bueiro construído representam mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para o município”, afirmou o prefeito.
O Governo Municipal segue atento às solicitações das comunidades e promete manter o ritmo acelerado de obras, priorizando intervenções que facilitem a circulação de moradores, o transporte escolar, o escoamento da produção agropecuária e o abastecimento dos comércios. A expectativa é encerrar o ano com resultados expressivos e iniciar o próximo ainda mais preparado para ampliar os investimentos em infraestrutura.
Com ações constantes e planejamento contínuo, Ji-Paraná encerra 2025 com avanços sólidos na malha viária e renova o compromisso de oferecer melhorias reais para quem depende diariamente das estradas e acessos do município.
