Define Datas das Quartas do Paulistão; Libertadores; Tabelinha Rondoniense ...

Publicada em 18/02/2026 às 10h20
FPF Define Datas das Quartas do Paulistão. Libertadores: Hora da Estreia para Bahia e Botafogo! No Tabelinha: Projeto "Treinando Campeões" Abre Inscrições em Vilhena. "Tudo ou Nada" na Copa do Brasil.
Confira o cronograma dos confrontos decisivos que agitam o fim de semana. Brasileiros entram em campo nesta quarta-feira pela segunda fase preliminar do torneio.
Paulistão - A Federação Paulista de Futebol (FPF) oficializou as datas e horários das quartas de final do Paulistão 2026. A briga por uma vaga na semi começará no sábado e terminará no domingo.
Sábado (21)
17h30: Bragantino (invicto) x São Paulo
19h30: Palmeiras x Capivariano
Domingo (22):
15h00: Novorizontino (líder geral) x Santos
19h30: Portuguesa x Corinthians
Regulamento: Jogo único. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Os cartões foram zerados, mas suspensões automáticas devem ser cumpridas. Os clubes podem fazer até quatro trocas na lista de inscritos até sexta-feira (20).
Libertadores - Brasileiros entram em campo nesta quarta-feira pela segunda fase preliminar do torneio.
A busca pela Glória Eterna começa agora! Nesta quarta (18), Bahia e Botafogo fazem seus jogos de ida em cenários opostos. O Tricolor Baiano visita o O’Higgins (CHI) às 19h, defendendo sua invencibilidade na temporada para decidir com folga em casa.
Já o Glorioso encara uma missão dupla às 21h30: o Nacional Potosí e a altitude de 4 mil metros da Bolívia. Pressionado por cinco derrotas seguidas, o time carioca precisa superar a crise para seguir vivo no sonho da fase de grupos.
Agenda do Dia
18h: O’Higgins x Bahia
20h30: Nacional Potosí x Botafogo
20h30: Barcelona-EQU x Argentinos Juniors
Os duelos de volta acontecerão na próxima semana. É vencer ou vencer!
Tabelinha Rondoniense
Iniciativa oferece aulas de artes marciais para jovens de 7 a 17 anos no bairro Cristo Rei. Equipe rondoniense treinou no Acre e encara o Galvez em jogo único nesta quarta-feira (18).
Karatê - A Associação Champions Club, em parceria com o CMDCA, está com vagas abertas para aulas gratuitas de Karatê Shotokan. O projeto foca na inclusão social e disciplina, transformando a vida de crianças e adolescentes com treinos às segundas, quartas e sextas-feiras. Horários e Local
As atividades ocorrem na Av. Melvin Jones, 1177, divididas entre o período matutino (9h) e vespertino (16h e 17h, conforme a idade).
Como participar
Os responsáveis devem comparecer à sede com documentos do aluno (Certidão, NIS, comprovante escolar, Cartão SUS e CadÚnico) e RG/CPF próprio. Com histórico de medalhas em torneios estaduais, o projeto prova que o esporte é o caminho para formar campeões dentro e fora do tatame.
Copa do Brasil - O Guaporé encerrou, na terça-feira (17), sua preparação para o duelo decisivo contra o Galvez. O último treino aconteceu no estádio Tonicão, em Rio Branco (AC), onde a comissão técnica focou em ajustes táticos, posicionamento e jogadas de bola parada.
A atividade selou a estratégia para o confronto da 1ª fase da competição nacional. Com foco total na classificação, os goleiros e jogadores de linha realizaram movimentações específicas para suportar a pressão do time da casa.
Fique ligado:
Data: Quarta-feira
Horário: 20h
Regulamento: Jogo único. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!