Publicada em 18/02/2026 às 10h30
A presença ampliada de agentes de segurança foi registrada nos blocos e eventos do Carnaval 2026 em Porto Velho, onde a média de policiamento variou entre 100 e 150 profissionais nos festejos de maior porte, garantindo organização e prevenção de ocorrências ao longo da programação. O efetivo voluntário destinado à Atividade Delegada soma 225 policiais, que foram empregados tanto no reforço das ações de segurança quanto no apoio operacional a órgãos municipais como Semtran, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Infraestrutura.
O investimento municipal na iniciativa foi destacado pelo prefeito Léo Moraes, que afirmou que a gestão busca assegurar que a população aproveite a festa com tranquilidade, com presença policial ampliada e planejamento conjunto entre as forças de segurança. Segundo ele, o município cumpre seu papel ao apoiar a política de segurança pública durante o período festivo.
A parceria institucional também foi ressaltada pelo comandante da Polícia Militar de Rondônia, coronel Glauber Souto, que agradeceu o apoio da prefeitura e classificou a iniciativa como um reforço importante para o policiamento. Ele afirmou que, pela primeira vez, a Banda do Vai Quem Quer contou com suporte municipal na área de segurança, com financiamento para que policiais atuassem em seus horários de folga, medida que fortalece a atuação nas ruas. Em declaração, destacou que “é dever do Estado, mas responsabilidade de todos”, ao se referir à segurança pública.
Ao longo dos dias de festa, o Carnaval na capital contou com cerca de 950 policiais escalados. Apenas na Banda do Vai Quem Quer, o efetivo incluiu 205 agentes na escala normal, além de 30 na Atividade Delegada, 38 na escala especial, 27 no apoio logístico, 35 do Policiamento Preventivo, 30 do Batalhão de Choque e 12 servidores da Semtran. No Comando da Polícia Militar, aproximadamente 490 policiais se apresentaram para o serviço, consolidando o esquema de segurança do período.
