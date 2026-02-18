PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem pancadas de chuva e trovoadas nesta quarta-feira (18)

Publicada em 18/02/2026 às 08h30
A previsão do tempo para esta quarta-feira (18) indica instabilidade em grande parte da região Norte do país, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.
No Acre e em Rondônia, a expectativa é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas em diferentes áreas dos estados.
No Amazonas, os municípios de Coari, Tefé e Tapauá, localizados na região do Médio Solimões, devem registrar pancadas frequentes acompanhadas de trovoadas.
Em Roraima, há previsão de pancadas de chuva isoladas em Rorainópolis, no sul do estado, e em São Luiz, na região sul roraimense.
No Amapá, as precipitações atingem os municípios de Amapá e Calçoene, no norte do estado.
Já no Pará e no Tocantins, a expectativa é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Porto Velho. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
