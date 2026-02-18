Adolescentes de 17 anos baleados em Vilhena são socorridos pelos Bombeiros

Publicada em 18/02/2026 às 09h30
A investigação sobre a dupla tentativa de homicídio registrada na tarde de terça-feira, 17, no Setor 9, em Vilhena, segue sem identificação dos responsáveis ou das circunstâncias que levaram ao ataque. Imagens de câmeras de monitoramento instaladas na região poderão auxiliar na elucidação do caso, segundo apuração inicial.
As vítimas foram identificadas como dois adolescentes, ambos com 17 anos. Um deles, que havia completado a idade no mês anterior, precisou ser encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva após dar entrada no Hospital Regional. O outro, em condição considerada menos grave, apresentou ferimentos no rosto, no pescoço e no abdome.
De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, os dois seguiam de bicicleta pelo bairro quando uma motocicleta ocupada por um casal se aproximou. Na sequência, disparos foram efetuados por um dos ocupantes do veículo. Os tiros atingiram principalmente a região cervical das vítimas, sendo que um dos jovens também sofreu perfuração no pescoço.
O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, que encontrou ambos conscientes e os conduziu à emergência da unidade hospitalar. A ocorrência permanece sob apuração, sem confirmação, até o momento, sobre a autoria ou a motivação do crime.
Com informações do folhadosulonline.com
Comentários
Seja o primeiro a comentar!