18/02/2026
Os clubes que disputarem as categorias de base do futebol rondoniense terão até o dia 28 de fevereiro para formalizar a participação nas competições estaduais. O prazo integra o calendário divulgado pelo Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, que estabeleceu o período entre 16 e 28 de fevereiro para o envio das confirmações ao DCO por e-mail.
Com a definição do número de equipes, a entidade pretende convocar posteriormente um congresso técnico com representantes dos participantes. Nesse encontro, deverão ser discutidos detalhes operacionais e o andamento dos torneios previstos para a temporada.
Segundo o coordenador das competições de base, José Natal Jacob, o planejamento das disputas depende diretamente da quantidade de clubes inscritos. Ele afirmou que as competições são organizadas com atenção às expectativas dos filiados e dos atletas e ressaltou que a confirmação dentro do prazo é fundamental para estruturar cada torneio.
A federação informou ainda que os vencedores das edições estaduais das categorias Sub-15 e Sub-17 garantirão classificação para a Copa do Brasil de 2027, ampliando o alcance das equipes campeãs no cenário nacional.
