Suspeitos são baleados em operação do BPTAR que apreende vários kg de drogas

Publicada em 18/02/2026 às 09h50
Na tarde desta terça-feira (17), um apenado de 28 anos monitorado por tornozeleira eletrônica foi preso durante uma ação do Batalhão de Patrulhamento Tático de Ação e Reação (BPTAR) na Rua Piramutaba, bairro Lagoa, zona Leste de Porto Velho.
De acordo com as informações apuradas pela equipe de jornalismo do portal de notícias Hora1Rondonia, a prisão ocorreu no momento em que as equipes intensificavam o policiamento na região. Durante a abordagem, os policiais encontraram aproximadamente 9 quilos de droga do tipo skank em posse do suspeito. Conforme informações policiais, o homem possui diversas passagens pelo sistema prisional e, mesmo sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, continuava atuando no tráfico de entorpecentes. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes, ficando à disposição da Justiça.
Já no final da tarde, após novas informações repassadas às guarnições, os policiais se deslocaram até o bairro Aeroclube, na zona Sul da capital, onde flagraram um grupo de suspeitos. Durante a tentativa de abordagem, dois deles teriam reagido e acabaram sendo baleados.
Os feridos foram socorridos e levados às pressas para a emergência do Hospital João Paulo II. Na mesma ocorrência, quatro pessoas foram presas — sendo uma mulher e três homens, totalizando cinco detidos na operação, incluindo o apenado capturado anteriormente com a droga.
A ocorrência segue em andamento e a Polícia Militar deve divulgar nas próximas horas novas informações sobre o caso, bem como o estado de saúde dos baleados e os procedimentos adotados contra os demais envolvidos.
