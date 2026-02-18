Guaporé FC enfrenta Gálvez no Acre com transmissão ao vivo pela Rádio Rondônia

Publicada em 18/02/2026 às 09h30
Mais um compromisso do Guaporé FC na competição nacional será disputado fora de casa nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, quando o clube entra em campo em Rio Branco, no Acre, para enfrentar o Gálvez EC.
O confronto está marcado para começar às 20h e integra a sequência de participações da equipe no torneio.
A cobertura da partida será realizada em tempo real pelo rádio, com transmissão da Rádio Rondônia 93,1 FM em conexão com a Rádio Difusora Acreana. A programação conjunta levará aos ouvintes todos os lances e informações do duelo, que representa um momento relevante na trajetória do time na competição.
O encontro entre as equipes ocorre na capital acreana e dá continuidade à campanha do Guaporé no cenário nacional, com a expectativa de acompanhamento ao vivo por torcedores por meio da rede de rádios.
