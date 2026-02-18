Homem é baleado por criminosos de moto na zona leste

Por pvhnoticias.com
Publicada em 18/02/2026 às 10h10
Um homem de 41 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio a tiros na noite desta terça-feira (17), na Rua 4, bairro Lagoa Azul, zona leste de Porto Velho.
O rapaz contou que estava saindo de casa quando foi surpreendido por dois indivíduos que chegaram de moto e o garupa armado foi em direção da vítima.
O homem ainda pegou uma faca e tentou fechar a porta, mas o criminoso fez cinco disparos em direção da vítima e depois fugiu com apoio do comparsa. O rapaz ferido foi socorrido para a UPA leste onde ficou sob cuidados médicos.
