Luizinho Goebel destina R$ 320 mil para aquisição de veículo e kit navegação em São Francisco do Guaporé

O deputado estadual Luizinho Goebel destinou emenda parlamentar no valor de R$ 320.000,00 para a Associação Comunitária e Ecológica do Vale do Guaporé - ECOVALE, localizada no município de São Francisco do Guaporé. O recurso já foi liberado.
Objeto da emenda parlamentar
De acordo com as informações, o valor será utilizado para a aquisição de um kit navegação e um veículo utilitário, composto por:
Um veículo utilitário médio;
Um barco de alumínio de 6 metros;
Um motor de popa;
Uma carreta reboque de um eixo.
O objetivo é fortalecer as atividades desenvolvidas pela associação, contribuindo para a logística e o atendimento às demandas da comunidade local.
A ECOVALE é inscrita no CNPJ nº 08.987.818/0001-51 e atua na região do Vale do Guaporé.
