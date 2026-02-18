Homem é atacado a golpes de facão em chácara na zona norte

Publicada em 18/02/2026 às 10h00
Um homem ainda não identificado sofreu uma tentativa de homicídio na manhã desta terça-feira (17) em uma chácara localizada no bairro Nova Esperança, zona norte de Porto Velho.
De acordo com testemunhas, a vítima teria sido chamada para trabalhar na propriedade rural, mas, ao chegar, foi levado pelo suposto contratante para dentro do imóvel e atacado a golpes de facão na cabeça. Ferido, o homem conseguiu fugir correndo e pedir socorro em outra chácara próxima.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e transportou a vítima às pressas para o Hospital João Paulo II, onde recebeu atendimento médico. A Polícia Militar realiza buscas pelo suspeito responsável pelo ataque.
Até o momento, a identidade da vítima e do agressor não foi divulgada, e o caso segue sob investigação.
