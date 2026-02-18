Deputado Pedro Fernandes solicita ao DER manutenção emergencial no Travessão B-40

Publicada em 18/02/2026 às 11h20
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) encaminhou ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) a solicitação urgente de cascalhamento na Rodovia RO-144, mais conhecida como Travessão B-40, especialmente no trecho que liga a BR-364 ao Distrito de Joelândia, em Ariquemes, até o município de Cacaulândia.
A rodovia não possui pavimentação asfáltica, e é considerada estratégica para a região, sendo utilizada para o escoamento da produção agrícola, transporte de insumos, deslocamento de trabalhadores rurais e acesso a áreas de lazer e balneários que vêm impulsionando o turismo local. No entanto, as atuais condições de conservação, agravadas pelo período chuvoso e pelo intenso tráfego de veículos pesados, têm gerado dificuldades de trafegabilidade e preocupação entre produtores e moradores.
No pedido encaminhado ao DER, Pedro Fernandes solicitou a realização de vistoria técnica no trecho, a implementação de melhorias no sistema de drenagem para reduzir os impactos das chuvas e a elaboração de um cronograma de manutenção periódica compatível com o volume atual de tráfego.
O deputado destacou que a melhoria da RO-144 é fundamental para fortalecer a infraestrutura regional, garantir a segurança viária, assegurar o escoamento da produção agrícola e impulsionar o desenvolvimento econômico dos municípios e do distrito atendidos pela rodovia. “A RO-144 é uma via estratégica para o escoamento da produção, e é um caminho utilizado diariamente por famílias, trabalhadores e produtores rurais. Precisamos garantir condições adequadas de trafegabilidade, principalmente nesse período chuvoso, para segurança, mobilidade e apoio ao nosso setor produtivo”, completou o deputado.
O parlamentar reiterou que seguirá acompanhando a demanda junto ao DER, buscando soluções que assegurem melhores condições de tráfego e qualidade de vida à população da região.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!