Ji-Paraná recebe o Pantanal em duelo eliminatório pela primeira fase da Copa do Brasil 2026
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 18/02/2026 às 09h15
Nos acompanhe pelo Google News

 A vaga na segunda fase da Copa do Brasil será definida em confronto direto entre Ji-Paraná e Pantanal, com classificação garantida apenas ao vencedor do duelo.

Caso a igualdade persista ao término do tempo regulamentar, a definição ocorrerá por meio de cobranças de pênaltis, conforme regulamento da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol.

O encontro está marcado para esta quarta-feira (18), com início às 19h30 pelo horário de Mato Grosso do Sul. A partida será realizada no Estádio Biancão, em Ji-Paraná, onde o time rondoniense atuará como mandante na abertura de sua participação no torneio nacional.

A disputa integra a primeira fase do campeonato e terá caráter eliminatório em jogo único, formato que define de forma imediata qual equipe seguirá na competição. 

Esportes FUTEBOL
Imprimir imprimir