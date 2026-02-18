Publicada em 18/02/2026 às 09h15
A vaga na segunda fase da Copa do Brasil será definida em confronto direto entre Ji-Paraná e Pantanal, com classificação garantida apenas ao vencedor do duelo.
Caso a igualdade persista ao término do tempo regulamentar, a definição ocorrerá por meio de cobranças de pênaltis, conforme regulamento da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol.
O encontro está marcado para esta quarta-feira (18), com início às 19h30 pelo horário de Mato Grosso do Sul. A partida será realizada no Estádio Biancão, em Ji-Paraná, onde o time rondoniense atuará como mandante na abertura de sua participação no torneio nacional.
A disputa integra a primeira fase do campeonato e terá caráter eliminatório em jogo único, formato que define de forma imediata qual equipe seguirá na competição.
