Publicada em 18/02/2026 às 09h00
Compromissos institucionais foram cumpridos pelo deputado estadual Jean Mendonça durante agenda em São Francisco do Guaporé, onde encontros com lideranças políticas e representantes locais foram realizados ao longo do dia.
A programação foi finalizada após reunião considerada produtiva com o empresário Talison Carlos, momento em que temas de interesse do município foram discutidos.
Antes disso, demandas municipais haviam sido tratadas em reunião na prefeitura, realizada ao lado do ex-vereador e atual secretário de esportes, Zé da Máquina.
A atividade ocorreu após participação em entrevista concedida à Rádio Clube FM 88.7, na qual o parlamentar esteve acompanhado do prefeito Zé Wellington. Na ocasião, foi registrada a oportunidade de apresentar ações desenvolvidas no município, com agradecimento ao locutor Jorge Henrique pelo espaço concedido.
A agenda foi descrita como parte das atividades de acompanhamento e articulação institucional voltadas a São Francisco do Guaporé, com a indicação de continuidade dos trabalhos no município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!