Mudança de partido de Marcelo Cruz ao Avante mira formação de chapa competitiva para 2026

Publicada em 18/02/2026 às 08h50
A articulação política conduzida pelo deputado estadual Marcelo Cruz passa a reposicioná-lo no tabuleiro partidário de Rondônia com foco na construção de uma nominata competitiva e na ampliação da representação legislativa. A expectativa apresentada por ele é que o novo agrupamento alcance até cinco cadeiras na Assembleia Legislativa, resultado considerado possível diante das conversas em andamento com lideranças do Avante.
A migração para a nova sigla foi confirmada no último domingo (15) e deverá ser formalizada durante a janela partidária de março, período em que parlamentares podem trocar de partido sem perda de mandato. Segundo o deputado, a decisão integra uma estratégia de coalizão com o ex-deputado estadual Jair Montes, que hoje atua como liderança do Avante no estado, com o objetivo de estruturar uma chapa considerada por ele como a mais competitiva já organizada para a disputa proporcional.
Ao justificar a projeção, o parlamentar relembrou resultados eleitorais anteriores obtidos em processos de montagem de nominatas. Ele mencionou que, em 2020, participou da organização de uma chapa em Porto Velho que resultou na eleição de dois vereadores, sendo um deles com votação recorde recente. Também citou a eleição de três deputados estaduais em 2022 a partir de grupo político estruturado por ele, incluindo a própria recondução ao mandato.
O movimento partidário produz reflexos além da disputa estadual. Marcelo Cruz confirmou que o vereador Pastor Evanildo já deixou o PRTB e que o grupo avalia qual legenda oferecerá melhores condições para uma eventual candidatura dele à Câmara dos Deputados. Paralelamente, as definições sobre a eleição para o Governo de Rondônia permanecem em fase inicial, com diálogos ainda em curso para a escolha do campo político a ser apoiado.
