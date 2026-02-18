Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve: A cultura do colete salva-vidas

Publicada em 18/02/2026 às 08h40
Eu não sei nadar. Consigo, sem problemas, entrar numa piscina para me divertir. Mas se for num grande volume de água, como um lago, o rio Madeira ou mesmo no mar, não me arrisco muito. Morreria afogado rapidamente. Durante cinco anos de minha vida, entre 1981 e 1985, morei em Calama no baixo Madeira e todo mês viajava de barco até Porto Velho. Ainda hoje vou duas ou três vezes por ano até o distrito ribeirinho. Como não há estradas, a única maneira é pegando um barco. Mês passado, por exemplo, fui até a Ilha de Assunção para participar dos festejos em homenagem a São Sebastião. Muitas pessoas de várias outras localidades também foram. E, claro, todos navegando sobre as águas caudalosas do velho e lendário Madeira, hoje um rio quase morto por causa das barragens em seu leito, porém ainda com uma profundidade enorme e potencial de perigo.
Nestas embarcações observa-se quase sempre que os muitos passageiros não usam seus flutuadores. Nenhum deles e nem a tripulação. A profundidade média do velho Madeira nesta época de inverno ultrapassa os 10 ou 15 metros facilmente. Sempre que eu viajo uso o colete que comprei. Não sei nadar bem e além do mais “não sou cristão para andar sobre as águas”. Nas lanchas rápidas, às vezes são mais de 90 passageiros e somente eu usando aquela boia salva-vidas. Nos barcos, o número de passageiros é até maior chegando às vezes a 200 pessoas. E todos sem o colete. E todos me ridicularizando e fazendo piadas comigo. Usar o colete salva-vidas é se precaver do perigo que pode, a qualquer momento, acontecer. Ninguém entra em um carro hoje e deixa de usar o cinto de segurança, por exemplo. “Evita-se levar as multas das autoridades de trânsito”, dizem.
Raríssimas pessoas pilotam uma motocicleta sem o seu capacete. Além da multa, preteje-se a vida também. Mas em um barco de recreio nos rios amazônicos quase ninguém quer usar o colete. No recente naufrágio da lancha rápida no encontro das águas perto de Manaus possivelmente poucos passageiros estavam usando. Percebe-se pelas imagens das pessoas boiando nas caudalosas águas do Solimões e do Negro. O saldo até agora é trágico: pelo menos 3 mortos e 6 desaparecidos. A profundidade média ali é quase 90 metros. A lancha que afundou está lá embaixo a mais de 50 metros na escuridão misteriosa. Há um relato de uma mãe que deu o colete que estava usando para salvar seu filho. O rapaz conseguiu escapar, mas a cuidadosa mãe afundou para sempre ali. Se ambos estivessem usando obrigatoriamente o utensílio é bem possível que tivessem saído ilesos.
Para se navegar no rio Sena em Paris, é obrigatório o uso de coletes salva-vidas em todos os passageiros. E o rio parisiense é raso e estreito se comparado ao Madeira, Negro, Tapajós, Amazonas, Solimões ou outros rios amazônicos. O Sena não oferece perigo algum. No rio Danúbio em Viena é a mesma coisa: rigor na segurança. No barco Bateau Mouche, por exemplo, é obrigatória a presença de um marinheiro e de um bombeiro em todas as viagens para evitar qualquer risco. Mas Paris e Viena são Primeiro Mundo, bem diferentes das barrancas esquecidas dos perigosos rios amazônicos. Em Porto Velho, para se pegar um barco o perigo já começa em terra: descer um vergonhoso barranco íngreme, enlameado, escorregadio e traiçoeiro. Quando uma embarcação dessas afunda, assolada pelos terríveis banzeiros, não dá tempo para nada. Se estiver sem a boia, já era! Não conheço a legislação, mas sei que a Marinha do Brasil obriga o uso do colete.
