Publicada em 17/02/2026 às 10h50
Veículos com documentação irregular foram recolhidos ao pátio durante as operações realizadas em Pimenta Bueno no âmbito da campanha “Duas Rodas, Uma Só Vida”, conduzida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia e pela Polícia Militar. A medida ocorreu após a constatação de licenciamento vencido em parte das motocicletas abordadas, sendo a liberação condicionada à regularização.
Nas abordagens, além da verificação de documentos, orientações foram repassadas aos condutores sobre práticas de direção defensiva, respeito à sinalização e uso adequado do capacete. Também foi destacada a importância da manutenção preventiva das motocicletas, medida considerada essencial para reduzir riscos nas vias.
A campanha tem caráter educativo, mas foi estruturada com fiscalização intensificada. As equipes informaram que circular com veículo irregular pode gerar multa, pontos na Carteira Nacional de Habilitação e remoção da motocicleta, além de custos adicionais com guincho e estadia.
No estado, a legislação garante isenção automática de IPVA para motocicletas de até 170 cilindradas, conforme a Lei Estadual nº 5.568/2023, posteriormente alterada pela Lei nº 5.612/2023 e vigente desde janeiro de 2024. Também há previsão de isenção para veículos com mais de 15 anos de fabricação, conforme a Lei nº 950/2000. Mesmo assim, o licenciamento anual permanece obrigatório para todos os casos.
A taxa é cobrada pelos órgãos de trânsito para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em formato digital, documento que comprova a regularidade do automóvel para circulação. Sem esse registro, o veículo passa a ser considerado irregular e sujeito a penalidades. Em 2026, o valor aproximado do licenciamento para veículos isentos gira em torno de R$ 230,25, podendo variar conforme a categoria.
Informações estaduais indicam que a maioria dos acidentes envolvendo motociclistas está associada a fatores comportamentais, como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e desatenção. Nesse contexto, as ações no município foram direcionadas à conscientização e à prevenção, com a finalidade de estimular condutas mais seguras no trânsito.
As operações devem continuar em Pimenta Bueno, mantendo o foco na educação dos condutores, na regularização documental e na redução de ocorrências nas vias.
