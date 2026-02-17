Publicada em 17/02/2026 às 10h41
Com a meta de melhorar a mobilidade urbana e as condições de tráfego, foi iniciado em Vilhena um conjunto de obras de recuperação asfáltica que contará com investimento próximo de R$ 20 milhões. A iniciativa, financiada com recursos próprios do município, integra um cronograma mais amplo voltado à infraestrutura viária e prevê intervenções distribuídas ao longo do ano.
Na fase inicial, aproximadamente 15 quilômetros de ruas e avenidas serão contemplados. Os serviços são executados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com atuação em diferentes regiões da cidade, incluindo os bairros 5º BEC, Jardim América, Jardim Eldorado e a área central.
No Centro, está prevista a revitalização das avenidas Liberdade, Barão do Rio Branco, Beira Rio, Leopoldo Peres e 7 de Setembro. Já no Jardim América, os trabalhos alcançam as avenidas Sabino Bezerra de Queiroz e Luis Maziero. No Jardim Eldorado, as intervenções incluem a Avenida Liliana Gonzaga e a Rua Dal Toé, enquanto no bairro 5º BEC as equipes iniciaram as frentes pela Rua Cláudio Coutinho, que também terá a Rua Natal recuperada.
Segundo o secretário municipal de Obras, Laércio Torres, a política adotada pela pasta prioriza simultaneamente a ampliação e a conservação da malha viária. Ele destacou que “não basta somente fazer novos asfaltos, é preciso cuidar dos que já existem”, ressaltando que a manutenção permite avançar com planejamento e ampliar a pavimentação sem descuidar das vias já estruturadas.
