Deputado Luizinho Goebel anuncia licitação para construção de nova ponte na RO-496 em Chupinguaia

Publicada em 17/02/2026 às 11h20
O deputado estadual Luizinho Goebel anunciou neste fim de semana o lançamento do aviso de licitação para a construção de uma ponte com estrutura mista de concreto armado e aço sobre o Rio Pimenta, na rodovia RO-496, no distrito de Novo Plano, no município de Chupinguaia (RO). A iniciativa visa substituir a antiga ponte de madeira que serve como principal via de ligação para a região rural.
A nova ponte, projetada com estrutura robusta de concreto e peças de aço, terá altura suficiente para evitar interrupções no tráfego em períodos de cheia, garantindo mobilidade contínua e segurança para usuários da via. De acordo com o parlamentar, o projeto foi apresentado ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER/RO) após décadas de reivindicações da população local e lideranças municipais.
A ponte antiga, construída há mais de 20 anos em formato rústico, tem enfrentado deterioração acelerada em razão do tráfego intenso de caminhões, tratores e veículos agrícolas. Em mais de uma ocasião, a estrutura ruiu e precisou ser recuperada, gerando transtornos e riscos aos produtores rurais que dependem da via para escoar a produção agrícola e pecuária da região. Com a obra moderna, a expectativa é de reduzir drasticamente o risco de acidentes e interrupções no transporte de insumos e produtos.
A iniciativa também atende a um pedido histórico do atual prefeito Dr. Wesley Araújo (PP) e de representantes comunitários, entre eles o vereador Valdomiro Custódio da Silva, conhecido como “Careca”. Segundo Goebel, a construção da ponte representa “uma obra de grande valia” para a economia local, pois facilitará o fluxo de caminhões e carretas responsáveis pelo transporte no município de Chupinguaia e nas áreas rurais adjacentes.
A licitação lançada marcará o início do processo para contratação da empresa que executará a obra, aguardando agora o prosseguimento dos trâmites administrativos até a assinatura do contrato e o início das obras estruturais.
