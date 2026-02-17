Ieda Chaves viabiliza substituição de ponte de madeira por estrutura metálica em Vale do Anari

Publicada em 17/02/2026 às 11h05
A substituição de uma antiga ponte de madeira por uma estrutura construída com tubo armco foi realizada no município de Vale do Anari com recursos destinados pelo mandato da deputada estadual Ieda Chaves.
A intervenção, que já está concluída, passa a atender moradores e produtores rurais que utilizam o trecho para deslocamento diário.
De acordo com a parlamentar, a obra foi viabilizada por meio de recursos parlamentares e teve como objetivo melhorar as condições de tráfego na localidade. Ela afirmou que a população do município pode contar com um mandato que “trabalha e entrega”.
Com a nova estrutura, a travessia que antes era feita em uma ponte de madeira passa a ocorrer em um equipamento considerado mais durável, com a expectativa de reforço na segurança e na mobilidade de quem circula pela área.
