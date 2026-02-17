Grazi Massafera diz estar aberta a romance no Carnaval: “sempre disposta a me apaixonar”

Publicada em 17/02/2026 às 10h24
Solteira desde o fim de 2023, Grazi Massafera afirmou que não descarta viver um novo amor durante o Carnaval 2026. Presente na Marquês de Sapucaí para acompanhar os desfiles, a atriz comentou, em tom descontraído, que continua aberta a se envolver, apesar de reconhecer que a tarefa não tem sido simples.
“Lógico! Sou canceriana, estou sempre disposta a me apaixonar”, declarou em entrevista à RedeTV!. Entre risadas, completou que o cenário atual não tem colaborado: “Está difícil, a ‘homarada’ não está ajudando, mas eu estou disposta”.
A atriz encerrou o relacionamento com o modelo Marlon Teixeira no final de 2023. Desde então, surgiram especulações sobre possíveis envolvimentos, incluindo o ator italiano Alvise Rigo e o brasileiro Murilo Benício. Grazi, no entanto, já havia negado anteriormente qualquer relacionamento com Benício.
Enquanto a vida amorosa segue em aberto, a carreira atravessa fase de destaque. Na televisão, a atriz interpreta a vilã Arminda na novela Três Graças, exibida no horário nobre da Globo. No streaming, também está à frente do elenco de Dona Beja, onde assume o papel principal.
