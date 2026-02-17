Polícia intercepta veículo furtado que seria levado para a Bolívia

Publicada em 17/02/2026 às 10h30
Durante a execução da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, uma ação da Polícia Militar de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), em conjunto com o Pelotão de Operações com Cães do BPCHOQUE, resultou na interceptação de um veículo que seria utilizado na prática de crimes transfronteiriços.
A ocorrência foi registrada durante patrulhamento ostensivo preventivo em uma estrada da zona rural do município de Guajará-Mirim, região conhecida por ser utilizada como rota para atividades ilícitas na faixa de fronteira. O veículo seguia em alta velocidade com destino a um porto usado para a prática de crimes transfronteiriços, o que despertou a atenção das equipes policiais.
Diante da ordem legal de parada, o condutor desobedeceu e empreendeu fuga, sendo necessário o acompanhamento tático. Durante a tentativa de evasão, o veículo acabou colidindo, momento em que o ocupante foi contido pelas guarnições. Após a abordagem, ficou constatado que o automóvel seria destinado à travessia clandestina para o país vizinho, mediante pagamento.
As diligências indicaram que a ação fazia parte de uma logística criminosa estruturada, voltada à evasão patrimonial e ao fortalecimento do crime organizado transfronteiriço. Um veículo e um aparelho celular foram apreendidos para adoção das medidas legais cabíveis e para subsidiar a continuidade das investigações.
A Operação Protetor das Divisas e Fronteiras é coordenada pelo Ministério da Justiça, em parceria com o Governo do Estado de Rondônia, e tem como objetivo intensificar o combate aos crimes na região de fronteira, reforçando a segurança pública e a soberania nacional.
A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população no enfrentamento à criminalidade e disponibiliza o Disque Denúncia do BPFRON para o repasse de informações de forma anônima.
Disque Denúncia BPFRON – WhatsApp e ligações: (69) 99985-0805
Comentários
Seja o primeiro a comentar!