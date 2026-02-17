Criminosos armados invadem fazenda em Santa Luzia e roubam caminhonete

Publicada em 17/02/2026 às 10h20
Um idoso de 92 anos, morador da Linha 192, zona rural de Santa Luzia D’Oeste, foi vítima de um assalto violento na tarde desta última segunda-feira (16). Dois criminosos armados invadiram a residência e renderam a vítima dentro do próprio imóvel.
Segundo informações apuradas, o idoso estava em casa quando um homem de estatura mediana e moreno chegou ao local pedindo informações. A vítima percebeu que o suspeito estava bastante apreensivo. Após a conversa, o homem deixou o local em direção à estrada.
Minutos depois, já dentro da residência assistindo televisão, o idoso ouviu um barulho na porta. Ao se levantar para verificar o que estava acontecendo, foi surpreendido por dois indivíduos armados, que apontaram revólveres para sua cabeça e o obrigaram a retornar para o interior da casa.
Durante a ação, o cachorro da vítima tentou avançar contra os criminosos, momento em que um dos assaltantes efetuou um disparo, mas não atingiu o animal.
O idoso foi amarrado com cordas nos braços e nas pernas enquanto os suspeitos reviravam a residência em busca de dinheiro e joias. Foram levadas alianças e anéis. Além disso, os criminosos fugiram com a caminhonete da vítima, uma Chevrolet S10.
Enquanto o crime acontecia, a filha do idoso chegou à residência e também foi rendida pelos assaltantes. A ação durou alguns minutos. Informações indicam que havia outros envolvidos dando apoio, alguns posicionados no trevo de acesso à Linha 192 com a Linha 45, enquanto outros aguardavam em uma motocicleta.
Horas após o roubo, a caminhonete foi recuperada já no município de Costa Marques. Um dos suspeitos foi preso e os demais seguem foragidos.
O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.
