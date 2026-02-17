IZA e João Vitor Silva trocam beijos na Sapucaí e assumem relação

Publicada em 17/02/2026 às 10h28
O clima de romance ganhou espaço nos camarotes da Marquês de Sapucaí na noite de segunda-feira (16). IZA e o ator João Vitor Silva apareceram juntos e trocaram beijos durante o segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Rio, colocando fim às especulações que circulavam desde o início do ano.
A confirmação pública acontece logo após a cantora ter cruzado a avenida como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. No domingo anterior, João esteve presente na Sapucaí para acompanhar o desfile e compartilhou nas redes sociais registros da apresentação.
Os rumores sobre o casal começaram no Réveillon de Copacabana, quando ambos foram vistos juntos, ainda sem admitir o envolvimento. Desde então, as aparições passaram a chamar atenção.
IZA encerrou, em outubro, o relacionamento com o jogador Yuri Lima, com quem tem uma filha, Nala, de 1 ano. Já João Vitor havia terminado, em junho de 2024, um namoro de nove anos com a atriz Mariana Molina.
Revelado ainda criança na TV ao interpretar Pedrinho em Sítio do Picapau Amarelo, o ator seguiu carreira no audiovisual e recentemente integrou o elenco de O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho.
