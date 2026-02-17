Jojo Todynho nega ter sido barrada em trio de Bell Marques: “vergonha”

Publicada em 17/02/2026 às 10h38
Após ter o nome envolvido em rumores nas redes sociais, Jojo Todynho veio a público esclarecer que não foi barrada no trio elétrico de Bell Marques, como passou a circular na internet durante o fim de semana.
A especulação ganhou força após vídeos e relatos sugerirem que a cantora teria sido impedida de subir no trio. Diante da repercussão, Jojo utilizou os stories para explicar que a situação não passou de um desencontro quanto ao ponto de acesso.
“Tu viu? Eu tava esperando o Pedro e Michele, porque eu fui pela frente, mas era na parte de trás”, relatou, afirmando que a confusão foi apenas logística. Em seguida, criticou a narrativa que se espalhou online: “Pegaram isso e postaram dizendo que eu fui barrada no trio de Bell… e eu tô lá no Instagram de Bell. Gente, passa essa vergonha não”.
A artista também afirmou que não se incomoda com críticas, mas rechaça informações falsas. “Olha, não gostar de mim é um direito de vocês, não faço questão que goste. Agora, inventar mentira é feio, é feio demais. E outra, o meu patrocinador está patrocinando os trios aqui… passa essa vergonha não”, declarou.
Mesmo após o esclarecimento, o tema continuou movimentando comentários nas redes, com parte dos internautas questionando o episódio e outros defendendo que a cantora participou normalmente da programação.
