Ex-Banheira do Gugu comercializa água do banho por até R$ 10 mil

Publicada em 17/02/2026 às 10h33
Aos 53 anos, Luiza Ambiel decidiu ampliar o leque de produtos oferecidos em sua plataforma adulta com uma proposta que chamou atenção nas redes: frascos com a água utilizada em seu banho. A ex-integrante da Banheira do Gugu afirmou que a iniciativa nasceu após solicitações frequentes de assinantes.
Segundo a artista, a comercialização começa em formato experimental, com quantidade restrita, para avaliar a aceitação do público. Ela afirma que a estratégia envolve planejamento e análise de demanda antes de ampliar a oferta.
Luiza também revelou que já obteve faturamento superior a R$ 100 mil com pedidos personalizados feitos por seguidores. Entre as encomendas mencionadas está a venda de uma peça íntima usada por R$ 25 mil. No caso da água de banho, os pedidos podem alcançar até R$ 10 mil.
A atriz ingressou no mercado de conteúdo adulto em 2022, quando passou a produzir inicialmente ensaios sensuais. Com o tempo, o material evoluiu para produções mais explícitas voltadas a assinantes.
Além do quadro que marcou sua trajetória na televisão nos anos 1990, Luiza participou de atrações como A Praça é Nossa, A Casa dos Artistas 3 e A Fazenda 12.
A ideia de vender água de banho já ganhou repercussão internacional em 2019, quando a influenciadora britânica Belle Delphine lançou produto semelhante, que se esgotou rapidamente e gerou ampla discussão nas redes sociais.
