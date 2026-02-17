Homem é preso acusado de agride mulher três vezes em menos de 24h

Publicada em 17/02/2026 às 09h30
O caso foi registrado em uma residência no bairro JK, segundo distrito de Ji-Paraná, e chama atenção pela sequência de violência em menos de 24 horas. Nesse intervalo, a mulher foi vítima de três agressões praticadas pelo ex-companheiro, que descumpriu medida protetiva e insistiu em ir até a casa dela por três vezes.
Na primeira vez, por volta das 14h, ele invadiu o imóvel, agrediu a vítima e ainda quebrou móveis. A Polícia foi acionada. Mesmo após ser conduzido e liberado, ele voltou pela segunda vez, novamente desrespeitando a ordem judicial.
O que mais surpreende é que o homem utiliza tornozeleira eletrônica. Após duas vezes ter sido liberado, ele retornou pela terceira vez e, durante a madrugada, acabou sendo preso em flagrante. Ele foi localizado escondido em uma casa próxima e detido pela guarnição do sargento PM Dirceu, juntamente com o cabo PM Paulo.
Desta vez, permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. O caso reforça o alerta sobre a gravidade do descumprimento de medidas protetivas e a necessidade de medidas firmes para proteger vítimas de violência doméstica.
